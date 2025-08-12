Πώς θα πάρουν το επίδομα 2.500 δικαιούχοι – Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για το 2025

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το ετήσιο επίδομα οικονομικής ενίσχυσης που απευθύνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες αγρότισσες, στο πλαίσιο των παροχών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2025.

Η διαδικασία ξεκίνησε μετά από κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Πώς και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας:

www.idika.gr/lae-miteres

ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ

Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν εγκαίρως την αίτησή τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης

Το πρόγραμμα αφορά:

2.500 τρίτεκνες μητέρες αγρότισσες

600 πολύτεκνες μητέρες αγρότισσες

Στους δικαιούχους καταβάλλεται:

700 ευρώ στις τρίτεκνες μητέρες

1.000 ευρώ στις πολύτεκνες μητέρες

Για να λάβουν την ενίσχυση, οι μητέρες πρέπει να διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα περίθαλψης και τα τέκνα τους να είναι ασφαλισμένα μέσω του κυρίως δικαιούχου στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή είναι οι εξής:

Τρίτεκνες μητέρες: να έχουν τρία άγαμα και άνεργα τέκνα

να έχουν Πολύτεκνες μητέρες: να έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα με τα ίδια κριτήρια

Τα τέκνα πρέπει να πληρούν ηλικιακά κριτήρια:

Έως 18 ετών

Έως 19 ετών αν φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

αν φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Έως 24 ετών αν σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΣΑΕΚ, ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ (μεταλυκειακό έτος)

αν σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΣΑΕΚ, ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ (μεταλυκειακό έτος) Άτομα με αναπηρία 50% και άνω

Η ηλικία των τέκνων υπολογίζεται με βάση την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών που υποβάλλουν.

πηγή :https://www.alfavita.gr/koinonia/486112_opeka-epidoma-eos-1000-eyro-se-miteres-xekinisan-oi-aitiseis