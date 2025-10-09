Με επίκεντρο την υγεία & την ασφάλεια των εργαζομένων, η Διεύθυνση HR της τρικαλινής εξαγωγικής βιομηχανίας γάλακτος «ΟΜΗΡΟΣ», διοργάνωσε χθες ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με την Τροχαία Τρικάλων και τους τεχνικούς ασφαλείας της ΕΞΥΠΠ Καρανάσιος.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικοί κανόνες του Κώδικα Οδηγικής Κυκλοφορίας, καθώς και οι νέες διατάξεις που τίθενται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026 και έγιναν συστάσεις για τις καλές πρακτικές ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς, από τους εισηγητές, κ.κ. Κωστακόπουλο Κ., Διοικητή της Τροχαίας Τρικάλων, και Βλάχο Γ., Αστυνόμο Β΄και Επικεφαλής Ο.Ε.Π.Τ.Α., Δ.Α. Τρικάλων.

Οι οδηγοί της ΟΜΗΡΟΣ, υπεύθυνοι για την περισυλλογή γάλακτος και τη μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, επεσήμαναν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα της εργασίας τους, λαμβάνοντας χρήσιμες πληροφορίες από τους εκπροσώπους της Τροχαίας για τον αποτελεσματικό χειρισμό τους.

Ο τεχνικός ασφαλείας της ΕΞΥΠΠ Καρανάσιος, κ. Μαρκοβίτσι, στη συνέχεια της ημερίδας, παρουσίασε τις ισχύουσες οδηγίες για την ασφάλεια στην εργασία, και τους ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών εν κινήσει.

Με στοχοπροσήλωση στους ανθρώπους της, η ΟΜΗΡΟΣ συνεχίζει να εμπλουτίζει διαρκώς τα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα για τους εργαζόμενους της, δίνοντας έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια τους.