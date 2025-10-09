Με εξαιρετική επιτυχία και έντονη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις Σέρρες η ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Αγροξενία, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο και το Επιμελητήριο Σερρών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος DigAccessAgrotourism.

Η ημερίδα στις Σέρρες, η οποία ακολούθησε τις επιτυχημένες εκδηλώσεις σε Ξάνθη, Βόλο και Κοζάνη, συγκέντρωσε τοπικούς επιχειρηματίες, φορείς και ειδικούς στον τομέα του αγροτουρισμού, προσφέροντας ένα ουσιαστικό πεδίο ενημέρωσης και ανταλλαγής εμπειριών. Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην πρωτοποριακή εκδήλωση για τη βορειοελλαδική πόλη και δραστηριοποιούνται σε πλειάδα τομέων του ελληνικού αγροτουρισμού- ξενώνες, τοπικά προϊόντα, οινοποιεία, ταβέρνες με έντονη παραδοσιακή και τοπική γεύση, περιηγήσεις στη σερραϊκή ύπαιθρο γνωρίζοντας τον πολιτιστικό πλούτο του νομού και όχι μόνο κ.ά- είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν για το καινοτόμο διακρατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα DigAccessAgrotourism που στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση του αγροτουρισμού μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, δίνοντας έμφαση στην προσβασιμότητα, τη βιωσιμότητα και στην ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών και φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία έξι συνολικά κρατών (Ελλάδα, Κύπρος, Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο και στη χώρα μας υλοποιείται από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο με τη συνεργασία της Αγροξενία ως συνεργαζόμενου φορέα), με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και θα προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων και οικογενειών.

Κύρια σημεία της ημερίδας αποτέλεσαν:

η παρουσίαση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών: εφαρμογές που διευκολύνουν την ενημέρωση και κράτηση αγροτουριστικών υπηρεσιών με γνώμονα την προσβασιμότητα και την ευκολία χρήσης.

στρατηγικές για βιώσιμη ανάπτυξη: μέθοδοι και πρακτικές που ενισχύουν την τοπική οικονομία και διατηρούν την πολιτιστική ταυτότητα των αγροτουριστικών περιοχών.

καλές πρακτικές από άλλες περιοχές: επιτυχημένα παραδείγματα χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας στον αγροτουρισμό από χώρες και περιοχές που πρωτοπορούν στον ευρωπαϊκό αγροτουρισμό

διαδραστικός διάλογος: συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η ανάγκη εκπαίδευσης των επιχειρηματιών σε νέες τεχνολογίες και η βελτίωση της υποδομής, καθώς και προτάσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ φορέων.

Η εκδήλωση ενημέρωσης για το ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα DigAccessAgrotourism αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός πιο σύγχρονου, προσβάσιμου και βιώσιμου αγροτουρισμού, αναδεικνύοντας τη δυναμική και τις προοπτικές του κλάδου στην ψηφιακή εποχή.

«Η ημερίδα στις Σέρρες επισφραγίζει τη δέσμευση του Ελληνο-Ιταλικού

Επιμελητηρίου να στηρίξει τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις στη μετάβασή τους στη

νέα ψηφιακή εποχή», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Marco Della Puppa. Και με σαφήνεια διαβεβαιώνει ότι «το έργο DigAccessAgrotourism, σε συνεργασία με την Αγροξενία, και με την πολύτιμη υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών, δημιουργεί ένα δίκτυο γνώσης και συνεργασίας που συνδέει την καινοτομία με την τοπική ανάπτυξη, δίνοντας στις επιχειρήσεις τα εργαλεία να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και προσβάσιμες για όλους».

Στοχεύοντας να μεταφέρει τη θετική ανταπόκριση και την εξαιρετική ατμόσφαιρα

που επικράτησε στην ημερίδα στις Σέρρες από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση ο αντιπρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Λάμπρος Καούδης τονίζει χαρακτηριστικά ότι «η συμμετοχή των επιχειρήσεων του Νομού Σερρών, με τη συνεργασία της Αγροξενία και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών, ανέδειξε τη διάθεση για εξέλιξη, γνώση και συνεργασία». Πέραν τούτου και όπως σπεύδει να σημειώσει «οι επιχειρηματίες της περιοχής δείχνουν έμπρακτα τη θέληση να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον και να αναπτύξουν κοινές δράσεις με γνώμονα την προβολή και την εξωστρέφεια του τοπικού αγροτουρισμού».

Επιδιώκοντας να αποσαφηνίσει το επιχειρηματικό και όχι μόνο περιβάλλον στο οποίοι καλούνται εν έτη 2025 να ανταποκριθούν οι δραστηριοποιούμενοι στον τομέα «παίκτες» ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αγροξενία Νίκος Γάλλιος αναφέρει σχολαστικά ότι «η συνάντηση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου και της Αγροξενία στο Επιμελητήριο Σερρών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού στη χώρα μας. Οι δυσκολίες πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία, η ελλιπής εκπαίδευση σε σύγχρονες πρακτικές προβολής, η γραφειοκρατία και οι περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης αποτελούν βασικά εμπόδια στην ανάπτυξή τους. Παράλληλα, η ανάγκη για δικτύωση, εξωστρέφεια και συνεργασίες είναι μεγαλύτερη από ποτέ». Στις προκλήσεις -απαιτήσεις αυτές «το ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα DigAccessAgrotourism δίνει λύσεις μέσω ολοκληρωμένων ψηφιακών εργαλείων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στρατηγικών προβολής. Παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά, να προσελκύσουν διεθνείς επισκέπτες και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές», λέει ρητά ο πρόεδρος της Αγροξενία. Και χωρίς φειδώ λόγων δεν παραλείπει να υπογραμμίσει ότι «εμείς, η Αγροξενία επιδιώκουμε να φέρουμε στο επίκεντρο τις φωνές των επιχειρηματιών, να προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις και να συνεργαστούμε με θεσμούς για την ενίσχυση του κλάδου».

«Ως Πρόεδρος του Τμήματος Μεταποιητικών Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Σερρών, θεωρώ το ευρωπαϊκό έργο DigAccessAgrotourism μια εξαιρετική ευκαιρία για τον τόπο μας», δηλώνει λιτά μεν, άκρως περιεκτικά δε η Κωνσταντίνα Γούλα. Οι λόγοι που την παρακινούν να ενστερνιστεί την άποψη αυτή είναι διότι «το πρόγραμμα δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροτουρισμού τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς. Μέσα από δράσεις όπως η δημιουργία ιστοσελίδων, οι online κρατήσεις και η αξιοποίηση της εικονικής πραγματικότητας, ενισχύεται ουσιαστικά η παρουσία τους στην αγορά. Παράλληλα, στηρίζονται και οι τοπικοί οργανισμοί, ώστε να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες και τεχνογνωσία στα μέλη τους», εξηγεί χαρακτηριστικά. Δράττοντας την ευκαιρία, αναδεικνύει ότι «η συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και εταίρους από πέντε ευρωπαϊκές χώρες προσδίδει στο έργο έναν ιδιαίτερα διεθνή χαρακτήρα». Και καταλήγει δηλώνοντας ευθαρσώς «είμαι πεπεισμένη ότι το DigAccessAgrotourism θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του αγροτουρισμού και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Σερραϊκής υπαίθρου».

Εστιάζοντας συγκεκριμένα στον τέταρτο σταθμό του DigAccessAgreotourism η υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Περσεφόνη Αβραμίδου με έμφαση αναφέρει ότι «η ημερίδα στις Σέρρες αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ψηφιακής παρουσίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Η συνεργασία του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου με την Αγροξενία και το Επιμελητήριο Σερρών ενδυναμώνουν τη συλλογική προσπάθεια για έναν πιο καινοτόμο, προσβάσιμο και βιώσιμο αγροτουρισμό, με ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες».