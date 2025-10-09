ΕΡΓΑΣΙΑ: Αρνητικό το ισοζύγιο στην Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ τον Αύγουστο του 2025

Οι αναγγελίες προσλήψεων -σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το KarditsaLive.Net– έφτασαν τις 1.523, ενώ οι συνολικές αποχωρήσεις (οικειοθελείς, καταγγελίες συμβάσεων και λήξεις ορισμένου χρόνου) ήταν 1.199 — συγκεκριμένα 519 οικειοθελείς, 108 καταγγελίες και 572 λήξεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρό πλεόνασμα +324 θέσεων εργασίας για τον μήνα.

Θεσσαλία

Σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Αύγουστος επίσης έκλεισε θετικά: 12.595 προσλήψεις έναντι 11.605 αποχωρήσεων (4.578 οικειοθελείς, 1.183 καταγγελίες, 5.844 λήξεις), άρα καθαρό ισοζύγιο +990 θέσεων εργασίας

Μαγνησία: +487 (3.291 προσλήψεις, 2.804 αποχωρήσεις)

Καρδίτσα: +324 (1.523 / 1.199)

Τρίκαλα: +314 (2.102 / 1.788)

Λάρισα: +80 (5.170 / 5.090)

Σποράδες: -215 (509 / 724)

Το πρώτο 8μηνο του 2025

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας παρουσίασε 11.295 προσλήψεις και 10.569 αποχωρήσεις (4.635 οικειοθελείς, 856 καταγγελίες συμβάσεων, 5.078 λήξεις), με αποτέλεσμα καθαρό ισοζύγιο +726 θέσεων εργασίας

Η Θεσσαλία έκλεισε το οκτάμηνο του 2025 με θετικό ισοζύγιο +8.869 θέσεων εργασίας, αποτέλεσμα 102.383 προσλήψεων και 93.514 αποχωρήσεων.

Περιφ.Ενότ. – Προσλ. – Αποχ. – Ισοζύγιο

Μαγνησίας 25.803 24.512 +1.291

Καρδίτσας 11.295 10.569 +726

Λάρισας 38.583 38.524 +59

Τρικάλων 17.143 17.157 -14

Σποράδων 9.559 2.752 +6.807

Σε επίπεδο χώρας

Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Αθροιστικά, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034, εκ των οποίων οι 1.185.457 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 763.577 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Επίσης, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων είναι αρνητικό κατά 2.542 θέσεις εργασίας.

Με βάση τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου 2025, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 213.332, ενώ οι αποχωρήσεις σε 215.874.

Από τις 215.874 συνολικά αποχωρήσεις, οι 87.544 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 128.330 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

ΠΗΓΗ: KarditsaLive.Net