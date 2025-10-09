Αναστάτωση και οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου η καταγγελία για ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώων που σημειώθηκε στην περιοχή του Ξενία. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν πολίτες στο THE NEWSPAPER.GR και στην Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, ανήλικοι πιάσανε μικρά γατάκια και τα πετούσαν προς σκυλιά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους.
Οι συμπολίτες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό παρενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας τα παιδιά και σώζοντας τα τρομαγμένα γατάκια, τα οποία σκαρφάλωσαν έντρομα σε δέντρα για να προστατευθούν.
«Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς», αναφέρει χαρακτηριστικά η Φιλοζωική Ομάδα, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τη συχνότητα παρόμοιων φαινομένων στην περιοχή.
Η ομάδα, αλλά και πολίτες που ενημερώθηκαν για το γεγονός, τονίζουν την ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών στον σεβασμό και την αγάπη προς τα ζώα. «Οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους να αγαπούν και να προστατεύουν τα ζώα. Έχει παραγίνει το κακό», σημειώνει η ανακοίνωση.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ανάλογες αναφορές που καταδεικνύουν την ανάγκη για εντατικοποίηση της φιλοζωικής παιδείας και παρέμβαση των αρχών όπου παρατηρούνται φαινόμενα κακοποίησης.
Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου καλεί τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση και να καταγγέλλουν άμεσα τέτοιες συμπεριφορές στις αρμόδιες αρχές ή στην Αστυνομία, υπενθυμίζοντας ότι ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές για την κακοποίηση ζώων, ακόμη και αν ο δράστης είναι ανήλικος.
Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς φανερώνει όχι μόνο την ανάγκη επιβολής των νόμων, αλλά και την καλλιέργεια ενσυναίσθησης και ανθρωπιάς από μικρή ηλικία — αξίες που αποτελούν θεμέλιο κάθε πολιτισμένης κοινωνίας.
Αφήστε μια απάντηση