Αναστάτωση και οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου η καταγγελία για ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώων που σημειώθηκε στην περιοχή του Ξενία. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν πολίτες στο THE NEWSPAPER.GR και στην Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, ανήλικοι πιάσανε μικρά γατάκια και τα πετούσαν προς σκυλιά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους.

Οι συμπολίτες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό παρενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας τα παιδιά και σώζοντας τα τρομαγμένα γατάκια, τα οποία σκαρφάλωσαν έντρομα σε δέντρα για να προστατευθούν.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς», αναφέρει χαρακτηριστικά η Φιλοζωική Ομάδα, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τη συχνότητα παρόμοιων φαινομένων στην περιοχή.

Η ομάδα, αλλά και πολίτες που ενημερώθηκαν για το γεγονός, τονίζουν την ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών στον σεβασμό και την αγάπη προς τα ζώα. «Οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους να αγαπούν και να προστατεύουν τα ζώα. Έχει παραγίνει το κακό», σημειώνει η ανακοίνωση.