Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στη Θήβα η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Βοιωτίας, παρουσία του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα. Η θερμή προσέλευση των πολιτών ανέδειξε το αίσθημα ευθύνης και ενδιαφέροντος τόσο για την πρόοδο της Βοιωτίας, όσο και για τη συλλογική ανάπτυξη της περιφέρειας.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες της Βοιωτίας, διαμορφώνοντας ένα νέο, βιώσιμο και εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Η Βοιωτία διαθέτει όλα τα εφόδια για να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας. Στόχος να δώσουμε νέα πνοή στην τοπική οικονομία και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους, στηρίζοντας παράλληλα όλους εκείνους που νοιάζονται και κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο.

Παράλληλα, ο Γραμματέας Π.Ε. υπογράμμισε τη σημασία των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου, τονίζοντας πως οι διαδικασίες αυτές ενισχύουν τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος.

Όπως ανέφερε:

«Οι εσωκομματικές εκλογές δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα ανοιχτό, συμμετοχικό κόμμα, που ακούει τη βάση του και εμπιστεύεται τα μέλη του. Η δύναμή μας βρίσκεται στη συμμετοχή των πολιτών και στην ενότητα των στελεχών μας».

Στη συνεδρίαση το παρών έδωσαν, επίσης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Θανάσης Κοντογεώργης, ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Λευτέρης Κτιστάκης και ο Γραμματέας Οργανωτικού κ. Στέλιος Κονταδάκης.