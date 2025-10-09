Μακάβριο θέαμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εικόνα που αντίκρυζαν διερχόμενοι οδηγοί στην ε.ο. Τρικάλων – Καλαμπάκας και συγκεκριμένα στα φανάρια έξω από τα Τρίκαλα.

Εκεί ενα κεφάλι πρόβατου… βρίσκεται από το πρωί – μέχρι και την ώρα που γράφουμε – σε κοινή θέα το οποίο δεν περνούσε απαρατήρητο από τους οδηγούς.

Όσο για τα ζωα που είναι θύματα τροχαίων με διερχόμενα οχήματα κατά καιρούς, εαν δεν διαμελιστούν και να διασκορπιστούν, δεν γίνεται κίνηση περισυλλογής τους από κανέναν, πλην σπανίων περιπτώσεων!

Δυστυχώς!