Η αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης μιας χώρας αποτελεί μια αναγκαιότητα για να ξεπεραστούν παθογένειες του παρελθόντος αλλά και μια αναγκαιότητα για την αλλαγή της κρατικής λειτουργίας και τη βελτίωση των σχέσεων κράτους- πολίτη. Οι παθογένειες του παρελθόντος ως αποτέλεσμα μιας υπαρκτής αδυναμίας εφαρμογής πολιτικών ενίσχυσης των βασικών πυλώνων ανάπτυξης ενός κράτος αλλά και της αντιμετώπισης των πελατειακών σχέσεων αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας. Η αναγκαιότητα όμως για αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης σχετίζεται με τη λειτουργία του κράτους, την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών σε ζητήματα καθημερινότητας που αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ζωής, την εφαρμογή πολιτικών που θα ενισχύσουν την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών με βασικούς άξονες:

Την αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους. Την εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Την αλλαγή μείγματος πολιτικής για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Την εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Την απαραίτητη στελέχωση των κρατικών υπηρεςιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Την ενίσχυση της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και τη χάραξη πολιτικών υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη είναι αδήριτη ανάγκη να εφαρμόσουμε τις αναγκαίες πολιτικές για την προοδευτική ανασυγκρότηση της χώρας.