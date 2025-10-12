Advertisement
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Κάηκαν 5 τόνοι σε χωράφι με βαμβάκι στο Ριζοβούνι

Οκτ 12, 2025
in Θεσσαλία
Κάηκαν 5 τόνοι σε χωράφι με βαμβάκι στο Ριζοβούνι
Share on FacebookShare on Twitter

Πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 08.30 το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε χωράφι με βαμβάκι στην περιοχή του Ριζοβουνίου Καρδίτσας.

 

Στο σημείο σύμφωνα με τις πληροφορίες του  KarditsaLive.Net έσπευσαν 3 οχήματα από την Π.Υ. Καρδίτσας με 6 πυροσβέστες που λίγο μετά τις 10 το πρωί έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Κάηκαν περί τους 5 τόνους βαμβάκι που είχε συλλεχθεί το προηγούμενο βράδυ ενώ διασώθηκε ποσότητα άνω των 20 τόνων από την επέμβαση των πυροσβεστών η οποία βρισκόταν στο ίδιο σημείο.

Επέμβαση της Π.Υ. Καρδίτσας σε χωράφι με βαμβάκι στο Ριζοβούνι - Κάηκαν 5 τόνοι βαμβάκι
ΠΗΓΗ: KarditsaLive.Net
Tags:
Goodys

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

No Result
View All Result

© 2020 Trikalaview Crafted with ♡ i-sd