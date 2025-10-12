Κάηκαν 5 τόνοι σε χωράφι με βαμβάκι στο Ριζοβούνι

Στο σημείο σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net έσπευσαν 3 οχήματα από την Π.Υ. Καρδίτσας με 6 πυροσβέστες που λίγο μετά τις 10 το πρωί έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Κάηκαν περί τους 5 τόνους βαμβάκι που είχε συλλεχθεί το προηγούμενο βράδυ ενώ διασώθηκε ποσότητα άνω των 20 τόνων από την επέμβαση των πυροσβεστών η οποία βρισκόταν στο ίδιο σημείο.