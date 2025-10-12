Μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram: @anastasia_souliwth

🎤 Συνέντευξη

– Έχεις ταξιδέψει πολύ για φωτογραφίσεις και διαφημιστικά projects;

«Φυσικά! Είναι κάτι που αγαπώ και με βοηθά να ξεφεύγω από τη ρουτίνα. Αναζητώ συνεχώς νέες συνεργασίες και προκλήσεις. Κάθε ταξίδι, κάθε project, είναι μια ευκαιρία να μάθω και να εξελιχθώ».

– Στις σχέσεις είσαι απαιτητική;

«Δεν βιάζομαι να κάνω σχέση, ούτε να δημιουργήσω οικογένεια. Θέλω να νιώσω ότι είμαι έτοιμη να προσφέρω συναισθηματικά και υλικά. Δεν θέλω να με “αποκαταστήσει” κάποιος άνδρας — θέλω να είμαστε στο ίδιο ύψος, να πορευόμαστε ισότιμα».

– Δέχεσαι άσχημα μηνύματα στο chat;

«Φυσικά. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Άλλωστε, αν δεν σε μισούν, μάλλον κάτι δεν κάνεις σωστά. Έτσι καταλαβαίνω ότι έχω καταφέρει να προκαλέσω ένα συναίσθημα, και αυτό για μένα σημαίνει πως επικοινωνώ».

– Στον χώρο σου υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν εκμεταλλευτεί;

«Όπως σε κάθε χώρο, έτσι κι εδώ υπάρχουν άτομα που προσπαθούν να επωφεληθούν. Έχω μάθει να αναγνωρίζω τα σημάδια. Δεν είμαι εύκολο θύμα· απλά, όταν καταλάβω ότι κάποιος προσπαθεί να με εκμεταλλευτεί, τον αφήνω να φύγει με άδεια χέρια».

– Πώς αντιμετωπίζουν οι γυναίκες τη δουλειά σου;

«Οι φωτογραφίες μου είναι αρκετά σέξι και δεν το κρύβω — έτσι εκφράζομαι. Αγαπώ το σώμα μου και δεν αισθάνομαι ενοχές, γιατί δεν κάνω κακό σε κανέναν. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο στερεότυπα, και δεν περιμένω να το δεχτούν όλοι εύκολα, ειδικά οι γυναίκες. Είναι δύσκολο να δεις μια άλλη γυναίκα να νιώθει άνετα με τον εαυτό της όταν εσύ δεν νιώθεις έτσι. Δεν θεωρώ ότι έχω το τέλειο σώμα, αλλά σέβομαι κάθε άνθρωπο που δεν με αφορά – και αυτό είναι το σημαντικότερο».

Με ταλέντο, ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση, η Αναστασία Σουλιώτη αποτελεί μια νέα φωνή της δημιουργικής γενιάς, που ισορροπεί ανάμεσα στον ψηφιακό και τον παραδοσιακό κόσμο, προσφέροντας το δικό της, ξεχωριστό αποτύπωμα στην επικοινωνία και στα media.