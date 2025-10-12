Η Αναστασία Σουλιώτη από τον Βόλο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα νέων ανθρώπων που αξιοποίησαν τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφειά τους στα social media, μετατρέποντας τα ταλέντα τους σε επαγγελματική δραστηριότητα. Με κύριο πεδίο δράσης το διαδίκτυο, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στο στιλ, την αυθεντικότητα και την επικοινωνιακή της άνεση.
Παράλληλα, η Αναστασία έχει κατακτήσει με σταθερά βήματα και τον χώρο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Έχοντας συνεργαστεί με τρία τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, επιβεβαιώνοντας ότι η επικοινωνία για εκείνη δεν είναι απλώς επάγγελμα, αλλά τρόπος ζωής.
Η αγάπη της για τον λόγο και την επαφή με το κοινό εκφράζεται και μέσα από το επιτυχημένο podcast της “Αστεία Ματιά”, όπου προσφέρει μια φρέσκια, χιουμοριστική και ειλικρινή οπτική για την καθημερινότητα. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει και ραδιοφωνικά επεισόδια, δείχνοντας την ικανότητά της να προσαρμόζεται με ευκολία σε κάθε μορφή επικοινωνίας.
Μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram: @anastasia_souliwth
🎤 Συνέντευξη
– Έχεις ταξιδέψει πολύ για φωτογραφίσεις και διαφημιστικά projects;
«Φυσικά! Είναι κάτι που αγαπώ και με βοηθά να ξεφεύγω από τη ρουτίνα. Αναζητώ συνεχώς νέες συνεργασίες και προκλήσεις. Κάθε ταξίδι, κάθε project, είναι μια ευκαιρία να μάθω και να εξελιχθώ».
– Στις σχέσεις είσαι απαιτητική;
«Δεν βιάζομαι να κάνω σχέση, ούτε να δημιουργήσω οικογένεια. Θέλω να νιώσω ότι είμαι έτοιμη να προσφέρω συναισθηματικά και υλικά. Δεν θέλω να με “αποκαταστήσει” κάποιος άνδρας — θέλω να είμαστε στο ίδιο ύψος, να πορευόμαστε ισότιμα».
– Δέχεσαι άσχημα μηνύματα στο chat;
«Φυσικά. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Άλλωστε, αν δεν σε μισούν, μάλλον κάτι δεν κάνεις σωστά. Έτσι καταλαβαίνω ότι έχω καταφέρει να προκαλέσω ένα συναίσθημα, και αυτό για μένα σημαίνει πως επικοινωνώ».
– Στον χώρο σου υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν εκμεταλλευτεί;
«Όπως σε κάθε χώρο, έτσι κι εδώ υπάρχουν άτομα που προσπαθούν να επωφεληθούν. Έχω μάθει να αναγνωρίζω τα σημάδια. Δεν είμαι εύκολο θύμα· απλά, όταν καταλάβω ότι κάποιος προσπαθεί να με εκμεταλλευτεί, τον αφήνω να φύγει με άδεια χέρια».
– Πώς αντιμετωπίζουν οι γυναίκες τη δουλειά σου;
«Οι φωτογραφίες μου είναι αρκετά σέξι και δεν το κρύβω — έτσι εκφράζομαι. Αγαπώ το σώμα μου και δεν αισθάνομαι ενοχές, γιατί δεν κάνω κακό σε κανέναν. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο στερεότυπα, και δεν περιμένω να το δεχτούν όλοι εύκολα, ειδικά οι γυναίκες. Είναι δύσκολο να δεις μια άλλη γυναίκα να νιώθει άνετα με τον εαυτό της όταν εσύ δεν νιώθεις έτσι. Δεν θεωρώ ότι έχω το τέλειο σώμα, αλλά σέβομαι κάθε άνθρωπο που δεν με αφορά – και αυτό είναι το σημαντικότερο».
Με ταλέντο, ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση, η Αναστασία Σουλιώτη αποτελεί μια νέα φωνή της δημιουργικής γενιάς, που ισορροπεί ανάμεσα στον ψηφιακό και τον παραδοσιακό κόσμο, προσφέροντας το δικό της, ξεχωριστό αποτύπωμα στην επικοινωνία και στα media.
