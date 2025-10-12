Θλίψη σκόρπισε στην Οιχαλία Τρικάλων η είδηση του θανάτου της Βασιλικής Παρσαλίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Οιχαλίας Τρικάλων, όπου συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο «αντίο».
Θρηνούν την απώλειά της:
Η μητέρα: Γεωργία Μέκρα
Η αδερφή: Παρασκευή Παρσαλίδου
Η ανιψιά: Αγγελική Κατσανάκου
Οι θείοι: Ιωάννης και Carmen Μέκρα, Χρήστος και Ελένη Μέκρα
Τα ξαδέρφια, λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ»
Υπεύθυνος: Αντώνιος Κατσανάκος
Τηλέφωνο: 6979619930
