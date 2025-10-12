Θλίψη σκόρπισε στην Οιχαλία Τρικάλων η είδηση του θανάτου της Βασιλικής Παρσαλίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Οιχαλίας Τρικάλων, όπου συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο «αντίο».

Θρηνούν την απώλειά της:

Η μητέρα: Γεωργία Μέκρα

Η αδερφή: Παρασκευή Παρσαλίδου

Η ανιψιά: Αγγελική Κατσανάκου

Οι θείοι: Ιωάννης και Carmen Μέκρα, Χρήστος και Ελένη Μέκρα

Τα ξαδέρφια, λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ»

Υπεύθυνος: Αντώνιος Κατσανάκος

Τηλέφωνο: 6979619930