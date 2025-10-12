Απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστού επαγγελματία του Βόλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε δημόσια, γνωστός Βολιώτης φωτογράφος φέρεται να επισκέφθηκε το κατάστημά του και, χωρίς να γίνει αντιληπτός, αφαίρεσε από τον χώρο μια κάμερα GoPro, πράξη που καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανέφερε ότι διαπίστωσε την κλοπή εκ των υστέρων, όταν προχώρησε σε έλεγχο των καταγραφών του συστήματος ασφαλείας.
Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του, έμεινε άναυδος όταν είδε το πρόσωπο του ατόμου που, όπως υποστηρίζει, προχώρησε στην πράξη.
«Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ένα άτομο που γνωρίζω χρόνια, μπήκε στο κατάστημα, στάθηκε μπροστά στον πάγκο και, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, πήρε την κάμερα και έφυγε. Το συνειδητοποίησα μόνο όταν είδα το βίντεο από το σύστημα ασφαλείας», ανέφερε ο επαγγελματίας σε δημόσια ανάρτησή του.
Η καταγγελία έχει ήδη προκαλέσει έντονο θόρυβο στην τοπική κοινωνία, καθώς και πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το περιστατικό έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα.
Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από το πρόσωπο που κατονομάζεται στην ανάρτηση, ωστόσο το θέμα αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς οι εικόνες του κλειστού κυκλώματος φέρονται να τεκμηριώνουν το περιστατικό με σαφήνεια.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:
Αφήστε μια απάντηση