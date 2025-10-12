Απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστού επαγγελματία του Βόλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε δημόσια, γνωστός Βολιώτης φωτογράφος φέρεται να επισκέφθηκε το κατάστημά του και, χωρίς να γίνει αντιληπτός, αφαίρεσε από τον χώρο μια κάμερα GoPro, πράξη που καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανέφερε ότι διαπίστωσε την κλοπή εκ των υστέρων, όταν προχώρησε σε έλεγχο των καταγραφών του συστήματος ασφαλείας.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του, έμεινε άναυδος όταν είδε το πρόσωπο του ατόμου που, όπως υποστηρίζει, προχώρησε στην πράξη.