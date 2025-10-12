Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος τέλεσε την Ιερά Ακολουθία της Μοναχικής Κουράς της αδελφής Χρυσοστόμης, η οποία έλαβε το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα.

Κατά τη διάρκεια της κατανυκτικής τελετής, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε λόγους πατρικής αγάπης και πνευματικής ενίσχυσης προς τη νέα Μεγαλόσχημη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μοναχικής αφιέρωσης και της σταθερότητας στην υπακοή και την ταπείνωση. Η Ιερά Ακολουθία τελέσθηκε μέσα σε κλίμα κατανύξεως και πνευματικής χαράς, παρουσία πλήθους πιστών που συμμετείχαν προσευχητικά στο ιερό αυτό γεγονός.