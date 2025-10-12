Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, το πρωί, στον κατάμεστο Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης, τελέστηκε με λαμπρότητα και συγκίνηση η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου, πλαισιωμένου από ιερείς της Μητροπόλεως.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε με ιδιαίτερη συγκίνηση την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του π. Χρυσοστόμου Πλακιά, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών με ήθος και αφοσίωση στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο τέλος, τον χειροθέτησε σε Πρωτοπρεσβύτερο, αναγνωρίζοντας την αγάπη του για τον Θεό και την προσφορά του στην Εκκλησία.

«Από τον σταυρό στη χάρη»

Στην ομιλία του προς τον νέο κληρικό, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τόνισε ότι η ιερωσύνη είναι διακονία και σταυρός και όχι αξίωμα, και κάλεσε τον νέο Πρεσβύτερο να πορεύεται με ταπείνωση, καλοσύνη και προσευχή. Αναφέρθηκε με συγκίνηση στη δοκιμασία που βίωσε η οικογένειά του με την απώλεια του παιδιού τους, υπογραμμίζοντας πως «από τον πόνο γεννιέται χάρις και από τον σταυρό προβάλλει η Ανάσταση».

«Η χειροτονία σου είναι σφραγίδα ελπίδας. Στο Άγιο Ποτήριο θα αναπαύεται και η μνήμη του παιδιού σου Κωνσταντίνου, που θα σε συνοδεύει από τον ουρανό σε κάθε Θεία Λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος.

«Ιερέας με ανοικτή αγκαλιά»

Με πατρικούς λόγους, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος συμβούλεψε τον νέο Πρεσβύτερο να σταθεί ποιμένας κοντά στους πιστούς, πατέρας που συγχωρεί και ιερέας που αγαπά χωρίς όρους, υπογραμμίζοντας: «Ο κόσμος σήμερα δεν χρειάζεται λόγια, χρειάζεται μαρτυρία· χρειάζεται ιερείς που με τη ζωή τους θα δείχνουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός».

Ευχαρίστησε ακόμη τον Αρχιερατικό Επίτροπο Πύλης Πρωτ. Δημήτριο Κατσαρό για την πνευματική καθοδήγηση του νέου κληρικού, ενώ αναφέρθηκε με λόγια ευγνωμοσύνης και στη σύζυγο του π. Χρυσοστόμου, Μαρία, για την σιωπηλή αλλά πολύτιμη προσφορά της και τη δύναμη με την οποία στέκεται δίπλα του.

Ένα νέο ξεκίνημα

Με το όνομα που φέρει, «Χρυσόστομος», ο νέος Πρεσβύτερος καλείται να κηρύττει με «χρυσά χείλη και χρυσή καρδιά», όπως τόνισε ο Σεβασμιώτατος. Η χειροτονία του σφράγισε μια μέρα χαράς και πνευματικής αναγέννησης για την τοπική Εκκλησία, με πλήθος συγγενών, φίλων και πιστών να συμμετέχουν προσευχητικά σε αυτή τη μεγάλη στιγμή.