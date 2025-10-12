Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου η 17η Γιορτή Κάστανου στην Καστανιά Καλαμπάκας, μετατρέποντας την κεντρική πλατεία του χωριού σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης και χαράς.

Από νωρίς το πρωί, οι φωτιές άναψαν και οι πρώτες φουρνιές κάστανων άρχισαν να ψήνονται, σκορπίζοντας τη χαρακτηριστική μυρωδιά σε κάθε γωνιά. Κάτοικοι και επισκέπτες κατέκλυσαν την πλατεία, δοκίμασαν τα ζεστά κάστανα και απόλαυσαν την ξεχωριστή αυτή φθινοπωρινή γιορτή, που αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή.

Η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε ακόμη περισσότερο με τα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς που έσυραν μικροί και μεγάλοι, δίνοντας τον δικό τους παλμό στη γιορτή. Το χωριό έζησε στιγμές που θύμισαν παλιές εποχές, με την πλατεία γεμάτη ζωή, χαμόγελα και συντροφικότητα.

Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών του Μορφωτικού & Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς “Ο Στίνος”, αλλά και των εθελοντών που εργάστηκαν με μεράκι για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, Γιώργος Κόφφας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της γιορτής:

«Κερδίσαμε το μεγάλο στοίχημα! Η 17η Γιορτή Κάστανου έγραψε τη δική της ιστορία. Η πλατεία μας γνώρισε ξανά τον παλμό, τη χαρά και τη ζωντάνια της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά του Συλλόγου και στους εθελοντές που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά και σε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας».

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και του Δήμου Μετεώρων.

Η Καστανιά απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι οι παραδόσεις κρατούν ζωντανό το πνεύμα της τοπικής κοινωνίας, ενώ η Γιορτή Κάστανου υπόσχεται να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς και για τα επόμενα χρόνια.