Μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη ζωή, την πρόληψη και τη γυναικεία δύναμη «ξεδίπλωσε» το απόγευμα της Κυριακής ο αύλειος χώρος του Μύλου Ματσόπουλου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η φετινή δράση Pink the City 2025.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα Act4V, ένωσε γυναίκες κάθε ηλικίας αλλά και συμμάχους – άνδρες, παιδιά, οικογένειες και φίλους – σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χρώμα, μουσική, συγκίνηση και ελπίδα.

Τα Τρίκαλα γέμισαν ροζ, με εντυπωσιακές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, φωτισμούς και δρώμενα, στέλνοντας παντού το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με χαμόγελα αλλά και δάκρυα συγκίνησης, με κοινό παρονομαστή την αισιοδοξία και τη δύναμη που δίνει η ενότητα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επίσημοι καλεσμένοι, ανάμεσά τους και ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τέτοιες δράσεις που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στη στήριξη των γυναικών που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Με συνθήματα όπως «Stay Positive» και «Fight – Hope – Love», η φετινή Pink the City υπενθύμισε σε όλους ότι η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση είναι η μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Η δύναμη της πρόληψης, το κουράγιο των γυναικών και η αλληλεγγύη μιας ολόκληρης κοινωνίας έκαναν και φέτος το μήνυμα ξεκάθαρο: Όταν οι γυναίκες ενώνονται, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.