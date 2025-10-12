Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Καραγκούνικο Πανηγύρι, η καθιερωμένη πλέον συνάντηση πολιτισμού και λαϊκής παράδοσης που διοργάνωσε με ξεχωριστή φροντίδα η Ένωση Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων το απόγευμα της Κυριακής, στον προαύλιο χώρο του 1ου Λυκείου.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων και με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων, προσφέροντας στο κοινό ένα πλούσιο πρόγραμμα που ξεχείλιζε από παράδοση: χορούς, μουσική, δρώμενα και πολιτιστικές δράσεις, που ανέδειξαν την αυθεντική καραγκούνικη ταυτότητα.

Ξεχωριστή θέση είχε το περίφημο καζάνι, σήμα κατατεθέν της φιλοξενίας των Καραγκούνηδων, που κέρασε και ένωσε τον κόσμο σε μια αληθινή γιορτή συντροφικότητας και κεφιού.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή – εκατοντάδες Τρικαλινοί και επισκέπτες απόλαυσαν τη βραδιά, ταξιδεύοντας νοερά στις ρίζες της θεσσαλικής παράδοσης. Μέσα από τα δρώμενα, τα ήθη και τα έθιμα, αναβίωσαν στιγμές ενός παρελθόντος που παραμένει ζωντανό και συγκινητικό.