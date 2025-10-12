Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Μπαταγιάννη κι ο οικονομολόγος Αντώνης Πολυκρέτης, ανταλλάσσοντας όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης κι αφοσίωσης.

Το μυστήριο τελέστηκε με κάθε λαμπρότητα στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και γνωστών της οικογένειας. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή που η νύφη προσήλθε στην εκκλησία με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας από τη Νάξο, χαρίζοντας σε όλους μια ατμόσφαιρα γεμάτη νησιώτικο χρώμα και συγκίνηση.

Η Κατερίνα, κόρη του Θανάση Μπαταγιάννη και της Λέλας Κατεχάκη, οι οποίοι είναι γνωστοί κι αγαπητοί στην κοινωνία των Τρικάλων, έλαμπε μέσα στο υπέρκομψο νυφικό της, ενώ ο Αντώνης έκλεψε τις εντυπώσεις με το στυλ και τη διακριτική του παρουσία.

Κουμπάρα του ζευγαριού ήταν η Μαρία Μόσχου, που στάθηκε δίπλα τους σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Αμέσως μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση στην εντυπωσιακά στολισμένη αίθουσα εκδηλώσεων Thessalis, όπου οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα μοναδικό μενού, διασκέδασαν, χόρεψαν και μοιράστηκαν τη χαρά του ζευγαριού μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το trikalaview.gr εύχεται στο αγαπημένο ζευγάρι βίο ανθόσπαρτο, γεμάτο υγεία, αγάπη και ευτυχία!