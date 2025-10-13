Τίτλοι τέλους βάζει στον λόφο του Φρουρίου ένα στέκι που για χρόνια άφησε το δικό του αποτύπωμα στο χώρο της Λαρισινής διασκέδασης. Πρόκειται για το «Barley», το οποίο κλείνει τον κύκλο του αφήνοντας πίσω όμορφες αναμνήσεις.

Τον δικό της αποχαιρετισμό έκανε η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης Λάρισας Δήμητρα Μπαράτση γράφοντας τα εξής:

«Σήμερα κλείνει ένας κύκλος, μα όχι μια σχέση.

Το Barley δεν ήταν απλώς το μαγαζί δίπλα μας . Ήταν η οικογένεια της γειτονιάς μας, το σημείο αναφοράς μας, το μέρος όπου μάθαμε τι σημαίνει φιλοξενία, τι σημαίνει ψυχή στην εστίαση.

Με στήριξαν σαν οικογένεια όταν έστηνα τη Γη , όπως στήριξαν τόσους άλλους ανθρώπους αυτού του χώρου.

Με αγάπη, χωρίς ανταγωνισμό, με πραγματικό ενδιαφέρον.

Σήμερα λέμε αντίο σε ένα χώρο, αλλά όχι στους ανθρώπους του.

Γιατί ό,τι αφήνει πίσω του το Barley — το ήθος, τη φιλία, τη ζεστασιά — θα μείνει για πάντα.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα.

Και… στο επανιδείν.

(Έχουμε ακόμη την ελπίδα ότι το καλοκαίρι του 26 θα μας πούνε …τελικά ξαναγυρίσαμε )…»