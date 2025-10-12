Tα θύματα είναι ηλικίας από 20 έως 60 ετών και περιλαμβάνουν άνδρες και γυναίκες. Οι Αρχές του Χιούστον βρίσκονται σε εγρήγορση μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 16 πτωμάτων στον ίδιο κόλπο, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανό κατά συρροή δολοφόνο.

Στις 8 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 9 το πρωί, ομάδα δυτών ανέσυρε το πτώμα ενός άνδρα από τον κόλπο White Oak Bayou κοντά στη Marie Street, σύμφωνα με το Fox 26 Houston, το οποίο αναφέρει ότι πρόκειται για το 16ο πτώμα που εντοπίζεται στην περιοχή. Η αιτία θανάτου του άνδρα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί από το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Harris County, και δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Πέντε πτώματα είχαν ανασυρθεί από τον κόλπο την εβδομάδα από τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ ένα ακόμη βρέθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα των νεκροψιών παραμένουν εκκρεμή, και η αστυνομία δεν έχει καταλήξει σε καμία σύνδεση μεταξύ των θανάτων.

Ωστόσο, η συχνότητα των ευρημάτων έχει προκαλέσει εικασίες στους κατοίκους σχετικά με πιθανή δράση κατά συρροή δολοφόνου. Οι αρχές, όμως, προειδοποιούν να μην πιστεύουν σε φήμες.

Ο δήμαρχος του Χιούστον, Τζον Ουίτμαϊρ, χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική», τονίζοντας ότι «αρκεί με τη διασπορά ψευδών πληροφοριών και την άγρια φημολογία» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε συνέντευξη Τύπου στις 23 Σεπτεμβρίου, δήλωσε: «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχει κατά συρροή δολοφόνος στο Χιούστον. Αν υπήρχε, θα το μάθατε πρώτοι από εμένα».

Ο Ουίτμαϊρ εξήγησε ότι τα περίπου 2.500 μίλια υδάτινων δρόμων της πόλης καθιστούν τα ατυχήματα και τους θανάτους πιο συχνούς, ιδιαίτερα σε κοινότητες αστέγων που ζουν κοντά στα νερά. Όπως ανέφερε, όταν ασθενείς αστοί πεθαίνουν, «οι φίλοι και οι γνωστοί τους δεν τους μεταφέρουν σε γραφείο τελετών».

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Σαλάμ Ζια, επικεφαλής της διεύθυνσης ανθρωποκτονιών, επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει τις υποθέσεις. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη, και επαναλαμβάνω, καμία ένδειξη, ότι κάποια από αυτά τα περιστατικά συνδέονται», τόνισε, προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να βασιζόμαστε σε επαληθευμένες πληροφορίες και έρευνες».