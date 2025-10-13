Έχει και η Λάρισα το μερίδιό της από το θρυλικό τρένο «Οριάν Εξπρές» (Οrient Express = Ταχεία της Ανατολής). Γνωστό κι ως τρένο του Πουαρό! Είναι τα δύο πιάτα και ένα φλιτζάνι από το εστιατόριο του υπερπολυτελούς συρμού. Βρίσκονται στη συλλογή του Σιδηροδρομικού Μουσείου Λάρισας. Τελευταία επαφή της Λάρισας με το τρένο ήταν τον Οκτώβριο του 1977.

Πέρασε από δω επετειακά, ως εκδρομή ολίγων κι εκλεκτών. Εξάλλου, η Ελλάδα δε βρισκόταν πάνω στην κλασική διαδρομή του τρένου-θρύλου, από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη. Μόνο, κάποια εποχή υπήρξε παρακλάδι από το Βελιγράδι προς Αθήνα. Έτσι, περνούσε κι από τη Λάρισα. Σύμφωνα με τη «Βικιπαίδεια», «ήταν το πρώτο διηπειρωτικό τρένο της Ευρώπης που έκανε τη διαδρομή των 2.740 χιλιομέτρων περίπου από το Παρίσι έως την Κωνσταντινούπολη, με ενδιάμεσες σύντομες στάσεις στο Στρασβούργο, το Μόναχο, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη και το Βουκουρέστι. Το «Οριάν Εξπρές», το οποίο ταυτίστηκε με την ταξιδιωτική πολυτέλεια, άρχισε να λειτουργεί στις 5 Ιουνίου του 1883, ενώ το 1919 ξεκίνησε να λειτουργεί η γραμμή Simplon Orient Express, η οποία περιλάμβανε διαφορετικό δρομολόγιο και περνούσε από τους σταθμούς της Λωζάνης, του Μιλάνου, της Βενετίας, της Τεργέστης, του Βελιγραδίου. Το 1977 οι τακτικές υπηρεσίες του σταμάτησαν, καθώς δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει τον ανταγωνισμό με το αεροπλάνο. Δύο από τα βαγόνια του τρένου -μια κλινάμαξα και το εστιατόριο- διασώζονται και εκτίθενται στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Κορδελιό».

Με τη διακοπή των τακτικών δρομολογίων του το 1977, ταξιδιωτικό γραφείο της Ζυρίχης οργάνωσε τουριστικό ταξίδι με το τρένο αυτό και αφετηρία την Ελβετική αυτή πόλη. Πέρασε από τη Λάρισα τα ξημερώματα της 30ής Σεπτεμβρίου 1977, με προορισμό την Αθήνα. Η επιστροφή του, μέσω Λάρισας, επειδή γινόταν ημέρα, προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον σε πολλούς κατοίκους και τα γεγονότα κατέγραψε η «Ε». Την 1η Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος Αλέκος Χατζηευθυμίου έγραφε, μεταξύ άλλων: «Το «Οριάν Εξπρές», που τέθηκε σε κίνηση, για πρώτη φορά, στις 5 Ιουνίου 1883 και έκανε τότε το παρθενικό του ταξίδι, από το Παρίσι προς την Κωνσταντινούπολη, μέσω Στρασβούργου-Μιλάνου-Βουδαπέστης-Βουκουρεστίου-Βάρνας, χρησιμοποιείται τώρα σ’ ένα ταξίδι με επιστροφή μέσω Λωζάνης-Μιλάνου-Βενετίας-Βελιγραδίου-Θεσσαλονίκης-Λαρίσης-Αθηνών… Η γραφική αυτή αμαξοστοιχία ξεκίνησε από τη Ζυρίχη στις 27 Σεπτεμβρίου με επιβάτες 100 Αμερικανούς τουρίστες και προσωπικό 15 άτομα. Αποτελείται από 8 κλινάμαξες, ένα βαγκόν-ρεστοράν, ένα μπαρ, δύο σαλόνια, ένα όχημα-λουτρό και ένα υπηρεσιακό όχημα, δηλαδή συνολικά 14 οχήματα, όλα της εποχής εκείνης. Διακριτικό στοιχείο της αμαξοστοιχίας η πολυτέλεια. Βαρύτιμα βελούδα και αρχοντικά έπιπλα-καθίσματα. Η αμαξοστοιχία έφθασε στην Αθήνα, στις 7 μ.μ. χθες».

Στις 4 Οκτωβρίου 1977, σε ρεπορτάζ της Ελευθερίας Γεωργίου, η «Ε» έγραφε: «Κοσμικό γεγονός το πέρασμα από την πόλη μας του «Οριάν Εξπρές», που επέστρεφε στην αφετηρία του τη Ζυρίχη της Ελβετίας, χθες. Αρκετοί Λαρισινοί έσπευσαν κατά τη 1.30 μ.μ. στον σταθμό, για να δουν και να ζήσουν, έστω για λίγα λεπτά της ώρας, την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά του. Έφθασε στις 2 μ.μ. Εξωτερικά τίποτε, που να δείχνει την παλιά εποχή. Αλλά, από τα τζάμια των βαγονιών, που παρέμειναν ερμητικά κλεισμένα όλη την ώρα της παραμονής του, είδαμε ένα πολύ ωραίο βαγκόν-ρεστοράν και μάλιστα κατά την ώρα του φαγητού, ένα ωραιότερο βαγκόν-μπαρ και πολλά βαγόνια κλινάμαξες. Μας είπε ακόμη ο ευγενικός Ιταλός καμαρώτος, ότι διαθέτει και ένα βαγόνι λουτρό, με πάρα πολύ πολυτελή ντους!

Από τον ίδιο καμαρώτο πληροφορηθήκαμε ότι στο τρένο ταξίδευαν περί τους 90 Αμερικανοί και ότι το ταξίδι αυτό στοίχισε στον καθένα τους (εκτός από τα προσωπικά τους έξοδα) περί το 1.000.000 ιταλικές λιρέτες. Ένας ευγενέστατος επιβάτης, που προς στιγμήν άνοιξε την πόρτα του βαγονιού, για να δει την κίνηση του σταθμού, σε ερώτησή μας, επιβεβαίωσε το ποσόν και μας πληροφόρησε ότι έκανε ένα από τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής του. Μας είπε, ακόμη, πως όλοι οι νοσταλγοί του παλιού καλού καιρού δεν έχουν παρά να αποφασίσουν να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι. Θα ηρεμήσουν πραγματικά και θα ζήσουν για λίγες ημέρες, μέσα στην πολυτέλεια και την άνεση».

Το «Orient Express» είχε σύνδεση [2] με την Ελλάδα, με ένα ιστορικό βαγόνι-εστιατόριο να έρχεται στη χώρα το 1951 και να ενσωματώνεται στον ελληνικό κλάδο του Simplon-Orient Express. Αργότερα, μετά την ιδιοκτησία του από τους Ελληνικούς Σιδηροδρόμους (ΟΣΕ), το βαγόνι χρησιμοποιήθηκε σε εσωτερικές και διεθνείς γραμμές, πριν αποσυρθεί και αποκατασταθεί στη μορφή του. Η Διεθνής Εταιρεία: Η Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) ήταν η εταιρεία που διαχειριζόταν το «Orient Express» και άλλα πολυτελή τρένα. Επίσης, το 1918 [3] ανακοινώθηκε ότι εντός του 1919 θα λειτουργούσε το ειδικό τρένο Παρισίων-Αθηνών με την ονομασία «Ακροπόλ Εξπρές».

Το πέρασμα από τη Λάρισα του ιστορικού τρένου συνετέλεσε στο να γραφεί στις 9 Οκτωβρίου 1977 ρεπορτάζ στην «Ε» του Βασ. Βουτσιλά για την κατάσταση του σιδηρόδρομου στη Λάρισα και τους δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς της.

[1]. Βικιπαίδεια.

[2]. Επισκόπηση AI από Γκουγκλ.

[3]. Εφημερίδα «Ελληνική Επιθεώρησις», 1 Νοεμβρίου 1918.

Από τον Βαγγέλη Ρηγόπουλο / [email protected] / Φωτοθήκη Λάρισας