Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ρίζωμα – Ράξα. Ι.Χ. επιβατικό όχημα, που οδηγούσε 18χρονος, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, κάτω από συνθήκες που παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες.

Ο νεαρός εγκλωβίστηκε μέσα στο διαλυμένο όχημα και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, η οποία έσπευσε με δύο οχήματα προκειμένου να τον απεγκλωβίσει. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 18χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του, στους φίλους του αλλά και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Τρικάλων.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ