Μετά από δύο χρόνια αδράνειας, το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου ανοίγει και πάλι τις πύλες του. Σήμερα στο Περτούλι υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Πύλης, βάζοντας τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα που είχε κρατήσει το κέντρο κλειστό. Η επαναλειτουργία του αναμένεται να συνδυάσει τον χειμερινό τουρισμό με την εορταστική ατμόσφαιρα του Μύλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα μέσω της συμφωνίας το ΑΠΘ παραχωρεί για 25 χρόνια, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης επιπλέον 5 χρόνια στον Δήμο Πύλης και στην ‘Μονομετοχική» με χρήση έκτασης 57.447,06 τ. μ.

Έτσι με αυτόν τον τρόπο η Δημοτική Αρχή Πύλης δικαιώνεται αφού μετά από χρονοβόρες προσπάθειες, της δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσει σε εκείνες τις εργασίες με στόχο να βελτιώσει την ενίσχυση του τουρισμού στον ορεινό όγκο προς όφελος των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας στην ομιλία του ευχαρίστησε τον Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Κυριάκο Αναστασιάδη, τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα, την Αντ/ρχη κ. Ντιντή, τον κ. Ούτρα Πρόεδρο της Μονομετοχικής, την Δημοτική του ομάδα που με εμπιστεύτηκε σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινήσαμε εδώ και ένα χρόνο και τον φέραμε εις πέρας. Θεωρώ ότι είναι σημαδιακό για όλη μας την περιοχή.

Επίσης τόνισε ο κ. Μαράβας ότι όλοι οι βουλευτές ήταν μαζί μας και όταν είμαστε ενωμένοι κερδίζουμε, καταλήγοντας ότι ο Δήμος Πύλης αλλάζει και θα αλλάξει.

Στην συνέχεια ο κ. Κουρέτας στην ομιλία του τόνισε ότι και εμείς ως Περιφέρεια είμαστε χαρούμενοι, για τι είναι ένα θέμα που ταλαιπωρούσε για αρκετό διάστημα την περιοχή. Η Περιφέρεια Θεσ/λίας αναλαμβάνει ένα σημαντικό έργο που αφορούν τα τεχνικά έργα κάθε χρόνο καθώς και τα χρέη, τα οποία θα αποπληρώσει.

Ο Πρύτανης κ. Αναστασιάδης και αυτός με την σειρά του τόνισε και εμείς από την πλευρά μας σαν Πανεπιστήμιο είναι χαρά και τιμή που καταφέραμε ένα χρόνιο θέμα που φάνηκε ότι ήταν και περίπλοκο να το διεκπεραιώσουμε, με την συμμετοχή και του Δήμου και της Περιφέρειας. Το Πανεπιστήμιο είναι κομμάτι της κοινωνίας και πρέπει να αποτελεί ένα τμήμα αυτού οικοσυστήματος που μας είχε δοθεί στο ΑΠΘ ως νομής, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι η συνεργασία και η σχέση εμπιστοσύνης που ήδη έχει ξεκινήσει, που μπορεί να αποδώσει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της βιώσιμης ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος που θα δώσει και τουρισμό, αλλά και για εμάς θα δώσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες την εκπαίδευση και την έρευνα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη για όλη τους την προσπάθεια να φθάσουμε ως εδώ.

Χαιρετισμό έκανε και η Αντ/ρχης κ. Χρύσα Ντιντή , ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου, Βουλευτής κ. Παπακώστα και ο βουλευτής κ. Λιούτας.

Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Μονομετοχικής του Χ.Κ. Περτουλίου κ. Κων/νος Ούτρας, ο Αντ/ρχος Έργων κ. Σωτ. Χατζής, ο επ/λής της Αντ/σης Δήμου Πύλης κ. Θεόδωρος Χήρας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευαγ. Κουτής και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Περτουλίου κ. Δημήτριος Παπαχαραλάμπου.