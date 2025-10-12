Συνεδριάζει σήμερα Κυριακή σε ξενοδοχείο της Λάρισας, το 35μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, ύστερα από πρόσκληση της Συντεχνίας Αρτοποιών Ν. Λάρισας, με αντικείμενο συζήτησης τα σοβαρά θέματα που απασχολούν και ταλανίζουν τον κλάδο.

Επίσης, είναι μια μεγάλη στιγμή, καθώς ο προεδρικός θώκος θα αλλάξει χέρια μετά από 21 χρόνια, αφού ο Λαρισαίος πρόεδρός της με την μεγάλη συνδικαλιστική διαδρομή, κ. Μιχάλης Μούσιος, αποφάσισε να παραιτηθεί και να παραδώσει σκυτάλη στο νέο αίμα των αρτοποιών.

Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Λάρισας κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, τόνισε: «Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος μετά από πρόσκληση των Λαρισαίων αρτοποιών πραγματοποιείται με κάθε επισημότητα στη Λάρισα. Πέρα από τα θέματα του κλάδου που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όπως είναι η ενέργεια, το κόστος παραγωγής, το φορολογικό και το ασφαλιστικό και όλα όσα μας ταλανίζουν, για μας σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, διότι παραδίδει τη σκυτάλη ο Λαρισαίος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μιχάλης Μούσιος μετά από 21 χρόνια στη διοίκηση, παραδίδει στη νέα γενιά.

Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε και ο δικός του δρόμος θα είναι το φωτεινό μας παράδειγμα για να μεγαλώσουμε κι άλλο το έργο του. Εμείς εδώ σήμερα θα συζητήσουμε βασικά θέματα που μας απασχολούν όπως η κουμαρίνη. Μιλάμε με τον υπουργό και τον υφυπουργό για το θέμα που έχει να κάνει με την υγεία».

Από την πλευρά του ο παραιτηθείς πρόεδρος κ. Μιχάλης Μούσιος, συγκινημένος σημείωσε: «Σήμερα μετά από 42 χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα των αρτοποιών με 17 χρόνια στο σωματείο της Λάρισας και 21 στην Ομοσπονδία Ελλάδος, συνολικά 37 χρόνια ως πρόεδρος, ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω και έτσι σήμερα θα υποβάλλω την παραίτησή μου και θα αναλάβει νέος πρόεδρος στην ομοσπονδία.

Είναι μια μέρα που νιώθω μια ιδιαίτερη ικανοποίηση για την στήριξη όλων των συναδέλφων για όλα αυτά τα χρόνια. Είναι συγκινητική μέρα, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φουρναραίους της χώρας. Υπάρχουν καλά στελέχη και είμαι σίγουρος πως η Ομοσπονδία θα συνεχίσει τον δρόμο διεκδικώντας πάντα τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων».

Όσο για τα προβλήματα του κλάδου, υπογράμμισε: «Είναι χαρά και τιμή που γίνεται εδώ η συνεδρίαση και για την πόλη και για το σωματείο και για μένα προσωπικά. Θα συζητήσουμε σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας, με σημαντικότερο τα λουκέτα που μπαίνουν στα αρτοποιία μας, που έχουν φτάσει σήμερα στα 800 και από την άλλη πλευρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δεχόμαστε από το σούπερ μάρκετ, από το 2015 που τους δόθηκε το δικαίωμα να ονομάζονται και αυτά αρτοποιία.

Εδώ έχουμε μια κατάφορη παραπλάνηση των καταναλωτών. Πριν δέκα μέρες συναντηθήκαμε ξανά με τον αρμόδιο υπουργό αλλά όλοι μας λένε ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση. Μέχρι πότε θα μας ακολουθούν αυτά τα μνημόνια; Έληξαν τα μνημόνια, μέχρι ποτέ θα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός;».

