Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει τις στοχευμένες παρεμβάσεις του στα χωριά της περιοχής, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση της εικόνας τους. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα εργασιών στο χωριό Ελάφι, που έδωσε ουσιαστική λύση σε χρόνια προβλήματα.

Τα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε εκτεταμένη κοπή χόρτων τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε ο ελαιοχρωματισμός του Αγροτικού Ιατρείου, το οποίο βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων, τοποθετήθηκαν πινακίδες απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων στην ύπαιθρο, ενώ για την οδική ασφάλεια τοποθετήθηκε καθρέφτης σε δύσκολο σημείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο οδικό δίκτυο του χωριού. Έγινε ασφαλτόστρωση στην είσοδο του Ελαφιού, ενώ ταυτόχρονα καλύφθηκαν λακκούβες και φθορές σε πολλά σημεία των δρόμων, διευκολύνοντας την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στο νεκροταφείο του χωριού. Απομακρύνθηκαν επικίνδυνα δέντρα, έγινε τσιμεντόστρωση για την ασφαλή πρόσβαση, ενώ αποκαταστάθηκε και το οστεοφυλάκιο, δίνοντας λύσεις σε ζητήματα που απασχολούσαν για καιρό την τοπική κοινωνία.

Με τις παρεμβάσεις αυτές ενισχύεται η οδική ασφάλεια, βελτιώνεται η καθαριότητα, διευκολύνεται η πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές και αναβαθμίζεται αισθητά η εικόνα του χωριού.