Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες καταγράφηκε νωρίτερα (στις 16:30 περίπου) το απόγευμα της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες για την ώρα συνθήκες, στην οδό Γεωργιάδου και στο ρεύμα προς τη γέφυρα Αλκαζάρ.

Επί τόπου έσπευσαν μηχανή και ασθενοφόρα το ΕΚΑΒ και παρέλαβε δύο άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα, προκειμένου να τους μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από τη σύγκρουση στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την Αστυνομία να προχωρά σε ρυθμίσεις κυκλοφορίας.

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr φωτορεπορτάζ: Γιάννης Μυλωνάς