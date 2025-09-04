Μια μοναδική στιγμή, γεμάτη συναίσθημα και παράδοση, έζησε η Ν. Ιωνία Βόλου λίγες ώρες πριν τον γάμο ενός νέου ζευγαριού. Ο γαμπρός, μαζί με φίλους του, έφτασε στο σπίτι της αγαπημένης του με μια αυτοκινητοπομπή και γεμάτος χαρά, κάνοντας… καντάδα στη νύφη λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Οι κόρνες, οι μουσικές και τα τραγούδια πλημμύρισαν τη γειτονιά, σκορπίζοντας ρομαντισμό και γιορτινή διάθεση, με κατοίκους και περαστικούς να σταματούν και να παρακολουθούν συγκινημένοι. Η ατμόσφαιρα θύμιζε παλαιότερες εποχές, τότε που οι καντάδες έδιναν τον τόνο σε κάθε σημαντική στιγμή ζωής.

Τα δύο νέα παιδιά ο Χρήστος και η Αριστέα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ν. Ιωνίας, παρουσία συγγενών και φίλων, που τους ευχήθηκαν αγάπη, υγεία και ευτυχία.