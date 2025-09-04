Σκηνές βγαλμένες από θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (2/9) στην περιοχή του Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμα 26χρονης, καταγωγής από τον Βόλο, και την κράτησαν υπό την απειλή σύριγγας.

Οι δράστες, ηλικίας 39 και 42 ετών, εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή που η νεαρή κοπέλα γύρισε από τη δουλειά της και περίμενε φίλους για φαγητό. Χτύπησαν το κουδούνι, εκείνη άνοιξε την πόρτα νομίζοντας ότι ήταν η παρέα της, και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης.

Σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα της, οι ληστές όρμησαν μέσα στο διαμέρισμα, την άρπαξαν από τα μαλλιά και την ακινητοποίησαν, κλείνοντάς της το στόμα για να μην φωνάξει. Ο ένας άρχισε να ψάχνει το σπίτι, ενώ ο δεύτερος την απειλούσε ζητώντας της να αποκαλύψει πού έχει χρήματα και κοσμήματα.