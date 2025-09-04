Σκηνές βγαλμένες από θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (2/9) στην περιοχή του Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμα 26χρονης, καταγωγής από τον Βόλο, και την κράτησαν υπό την απειλή σύριγγας.
Οι δράστες, ηλικίας 39 και 42 ετών, εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή που η νεαρή κοπέλα γύρισε από τη δουλειά της και περίμενε φίλους για φαγητό. Χτύπησαν το κουδούνι, εκείνη άνοιξε την πόρτα νομίζοντας ότι ήταν η παρέα της, και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης.
Σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα της, οι ληστές όρμησαν μέσα στο διαμέρισμα, την άρπαξαν από τα μαλλιά και την ακινητοποίησαν, κλείνοντάς της το στόμα για να μην φωνάξει. Ο ένας άρχισε να ψάχνει το σπίτι, ενώ ο δεύτερος την απειλούσε ζητώντας της να αποκαλύψει πού έχει χρήματα και κοσμήματα.
«Το κορίτσι μου είναι καλά, ευτυχώς. Αν δεν ήταν ο άνθρωπος που κάλεσε την αστυνομία, δεν ξέρω πού θα είχε φτάσει η κατάσταση», δήλωσε συγκινημένος ο πατέρας της 26χρονης. «Την άρπαξαν από τα μαλλιά και την έσερναν. Σε μια στιγμή, τους ξέφυγε, φώναξε δυνατά βοήθεια και αυτό ήταν που την έσωσε. Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως και την απεγκλώβισαν».
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να εγκλωβίσουν τους δράστες μέσα στο κτίριο, ωστόσο εκείνοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σύλληψης, χρησιμοποίησαν τις σύριγγες που κρατούσαν, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν πλέον βαριές κατηγορίες για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοκατοχή και αντίσταση κατά της αρχής.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, που ζητούν περισσότερη αστυνόμευση, ειδικά τις βραδινές ώρες. Η 26χρονη, αν και σοκαρισμένη, είναι καλά στην υγεία της και έχει ήδη λάβει ψυχολογική υποστήριξη.
