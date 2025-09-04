Παγκόσμια πατέντα για την παραγωγή υγροποιημένου ζεόλιθου κατέχει μια εταιρία στο Βόλο που παράγει καθαριστικά και έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Χρησιμοποίησε το λεγόμενο «φίλτρο αυτοκαθαρισμού της γης», τον ζεόλιθο, τον οποίο εφάρμοσε για πρώτη φορά στην υγρή του μορφή σε απορρυπαντικά, και δημιούργησε μια σειρά καινοτόμων καθαριστικών, μη τοξικών, απόλυτα φιλικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

“Το νέο προϊόν, κατοχύρωσε την τεχνογνωσία σε παγκόσμιο επίπεδο και με τη βοήθεια του επιτελείου του δημιούργησε μια σειρά καινοτόμων καθαριστικών προϊόντων. Η επιχείρηση ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2016 προμηθεύοντας το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με αρίστης ποιότητας καθαριστικά με βάση τον ζεόλιθο”, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Λυχναρόπουλος, διευθυντής τεχνολογίας της εταιρίας. “Το απορρυπαντικό – απολυμαντικό υγρό καθαρισμού με φυσικό ζεόλιθο είναι απαλλαγμένο και ελεύθερο επικίνδυνων ουσιών που συναντάμε στα κοινά απορρυπαντικά, είναι βιοδιασπώμενο και βιοαποικοδομήσιμο, είναι ασφαλές και μη επιβλαβές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, καθαρίζει και βιοκαταστέλλει τον ρύπο από καυσαέρια καθώς και τη δυσοσμία, είναι μοναδικό στη διασκόρπιση πετρελαιοειδών (καύσιμα, λάδια, γράσα), είναι οικονομικό, ενεργό και αποτελεσματικό”, πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: The Newspaper