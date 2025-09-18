Η γενική συνέλευση στον κόμβο του Ε65 στην Καρδίτσα ξεκίνησε γύρω στις 3 μ.μ., με χαιρετισμούς από τους Προέδρους των Εργατικών Κέντρων Καρδίτσας και Λάρισας, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ελασσόνας, εκπρόσωπο των μελισσοκόμων Καρδίτσας, τους Προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων και Μαγνησίας και τον Αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λάρισας. Όλοι απέστειλαν σαφές μήνυμα πως ο φετινός χειμώνας θα είναι «θερμός».

Σύμφωνα με τον κ. Τζέλλα, τα τρακτέρ θα παραμείνουν το βράδυ κάτω από τον ανισόπεδο κόμβο, ενώ είχε προγραμματιστεί νέα συνέλευση στις 8 μ.μ. επάνω στο οδόστρωμα, με κάλεσμα για μαζική συμμετοχή.

Περί τις 3.45 μ.μ. η συνέλευση ολοκληρώθηκε και ο αυτοκινητόδρομος ελευθερώθηκε, με τους αγρότες να παρατάσσουν τα τρακτέρ τους στον παράδρομο, αναμένοντας την απογευματινή συνέλευση και την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Λ.Μ.., karditsalive.net