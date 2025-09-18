Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του THE NEWSPAPER, το παιδί παραδόθηκε στη μητέρα του στο πλαίσιο της καθορισμένης επικοινωνίας, ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στον πατέρα, που έχει την αποκλειστική επιμέλειά του με συμβολαιογραφική πράξη.

Ο πατέρας, γνωστός επαγγελματίας του Βόλου, και η αλλοδαπή μητέρα είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έπαψε να ισχύει όταν αποφάσισαν να ζήσουν χωριστά. Η μητέρα διαμένει και εργάζεται στην Αθήνα. Η εκδίκαση της υπόθεσης για την επιμέλεια έχει οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, καθώς η μητέρα υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε: όπως καταγγέλλει στο THE NEWSPAPER, δεν γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα, υπέγραψε χωρίς να κατανοεί το περιεχόμενο το έγγραφο της επιμέλειας και βρέθηκε μάλιστα να υποχρεούται να καταβάλει στον πατέρα διατροφή ύψους 600 ευρώ μηνιαίως.

Οι φόβοι του πατέρα εστιάζουν στο ενδεχόμενο η μητέρα να μεταφέρει το παιδί στη χώρα καταγωγής της στο εξωτερικό. Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν η μητέρα, έχοντας τον 5χρονο στο σπίτι της, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και υπέβαλε μήνυση εναντίον του πατέρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και άλλες πράξεις σε βάρος του παιδιού.

Η Δικαιοσύνη αναμένει την εξέταση του ανηλίκου παρουσία παιδοψυχιάτρου, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών.

Η μητέρα, μιλώντας εκ νέου στο THE NEWSPAPER, κάνει λόγο για «μεθόδευση» όσον αφορά την έκδοση του Amber Alert, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας γνωρίζει πού βρίσκεται το παιδί, καθώς –όπως λέει– του αποστέλλει βιντεοληπτικό υλικό και επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί του. Ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι το παιδί είναι «απολύτως καλά στην υγεία του» και δηλώνει αποφασισμένη να το κρατήσει μέχρι να αποδειχθεί, όπως ισχυρίζεται, αν οι πράξεις που καταγγέλλει το παιδί στη μητέρα του ευσταθούν ή όχι.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Μιλώντας στο THE NEWSPAPER η δικηγόρος του πατέρα Έμμη Μπάστα ξεκαθαρίζει τη θέση του εντολέα της και απαντά σε όσα δήλωσε αποκλειστικά στον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαρέδη η μητέρα:

«Είναι αβάσιμη η μήνυση. Όλα αυτά τα πράττει επειδή έχει προγραμματισμένο δικαστήριο στις 25 Σεπτεμβρίου στον Βόλο για την επιμέλεια του παιδιού. Προσπαθεί να εκβιάσει μία απόφαση όπως εκείνη τη θέλει για να μην πληρώνει διατροφή, αλλά να εισπράττει διατροφή από τον πατέρα. Το παιδί το έχει παρατήσει από τη γέννηση του και το μεγαλώνει ο πατέρας του. Από τον Ιανουάριο του 2025 που έδωσε πλήρη επιμέλεια μέχρι τον Ιούνιο δεν είχε καμία επαφή με το παιδί. Δεν προσκομίζει κανένα στοιχείο για την καταγγελία. Το παιδί όταν το παρέλαβε ήταν σε άριστη κατάσταση. Στα χέρια της δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως την αναζητεί και δεν είναι στην δηλωμένη κατοικία της. Την προσκαλέσαμε να δώσει το “παρών” στην Αστυνομία και δεν προσέρχεται. Στο σπίτι που διαμένει η ίδια, το παιδί και ο σύντροφός της δεν είναι κανείς»

Η υπόθεση, που έχει ήδη προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, θα κριθεί πλέον στις αίθουσες της Δικαιοσύνης, με τον 5χρονο στο επίκεντρο μιας εξαιρετικά φορτισμένης και αμφιλεγόμενης αντιπαράθεσης.