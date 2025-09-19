43 χρόνια συμπληρώνονται από την πτώση μαχητικού στην πόλη της Λάρισας, με τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 1982, όταν ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας F-84 ανεφλέγη στον αέρα πάνω από την περιοχή του Ιπποκράτη, στο στάδιο Αλκαζάρ, στη Λάρισα, και στη συνέχεια εξερράγη, με αποτέλεσμα αμέτρητα κομμάτια να πέσουν σαν πύρινη βροχή στην περιοχή.

Αμέσως μετά, το φλεγόμενο αεροπλάνο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της Λάρισας, όπου και συνετρίβη. Ο πιλότος του αεροσκάφους, σμηναγός Θεόδωρος Πετρόπουλος, από το χωριό Κουλούρα Αιγίου, χρησιμοποίησε με επιτυχία το αλεξίπτωτό του και εγκατέλειψε το φλεγόμενο αεροσκάφος λίγο πριν γίνει η έκρηξη· «…σώθηκε με ελαφρά τραύματα και νοσηλεύτηκε στο 404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης», περιγράφει το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία». Ο τραγικός απολογισμός ήταν τρεις νεκροί πολίτες, ανάμεσα τους κι ένα 13χρονο παιδί, και περίπου 15 τραυματίες. Ο κινητήρας του αεροπλάνου και ένα από τα φτερά του, κατέπεσαν σε πάρκο που μάλιστα βρισκόταν πλάι σε Δημοτικό Σχολείο. Ο 13χρονος μαθητής που χτυπήθηκε από κομμάτι του αεροσκάφους, διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του, πέθανε.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ F-84

Τέτοιου τύπου αεροσκάφη είχαν αποσυρθεί από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ από το 1964, γιατί παρουσίαζαν πολλές βλάβες! Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία είχε παραλάβει τα πρώτα F-84F Thunderstreak τον Ιανουάριο του 1957, τα οποία εντάχθηκαν στις 335 και 336 Μοίρες Δίωξης Βομβαρδισμού στη Λάρισα. Συνολικά είχαν παραληφθεί περισσότερα από 150 αεροσκάφη και κάποια παρέμειναν σε υπηρεσία 26 χρόνια.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος ανήκε στην 110 Πτέρυγα Μάχης, επέστρεφε από εκπαιδευτική πτήση και ήταν έτοιμο να προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας. Την επόμενη μέρα, οι εξωραϊστικοί σύλλογοι των πληγέντων συνοικιών πραγματοποίησαν διαδήλωση διαμαρτυρίας, απαιτώντας την οριστική απομάκρυνση του αεροδρομίου από τη Λάρισα και την απαγόρευση όλων των εκπαιδευτικών πτήσεων και ασκήσεων πάνω από την πόλη.