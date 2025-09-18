Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα , παππού, αδελφό και θείο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡ. ΒΛΑΧΟ

ΕΤΩΝ 92

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 19 – 2 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΥΓΟΣ Βαϊτσα Βλάχου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος και Σοφία Βλάχου

Φωτεινή και Παναγιώτης Νικολάου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βάνα και Γιώργος, Βίβιαν και Νίκος, Μάριος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 19 – 2 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή.

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .