Η γνωστή παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μια αξιολογότατη δωρεά 61 τόμων βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον της για το βιβλίο και την υποστήριξη στο έργο και τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης του δήμου.

Με αφορμή τη δωρεά, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, κ. Βιβή Γκουγκούλη, απέστειλε θερμή ευχαριστήρια επιστολή προς την κ. Μενεγακη για την πολύτιμη προσφορά της.

«Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο γνώσης και πολιτισμού για όλους», αναφέρει η ανακοίνωση.