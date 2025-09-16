Την αισιοδοξία του ότι το μπλόκο που θα στηθεί την Πέμπτη (18/9), στον κόμβο του Ε-65 στο “Δέλτα”, θα είναι μεγάλο, εξέφρασε μιλώντας στο KarditsaLive.Net ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κώστας Τζέλλας .

Παρότι, τόνισε, είναι μία εποχή που οι αγροτικές εργασίες είναι σε εξέλιξη, η ανταπόκριση του κόσμου είναι σημαντική και τα μηνύματα που λαμβάνουμε λένε πως η συμμετοχή θα είναι θεαματική. Αυτό, συνέχισε, είναι απόρροια των μεγάλων προβλημάτων που συνεχώς οξύνονται και απαιτούν άμεσα απαντήσεις και λύσεις, πριν αποβούν μοιραία για το μέλλον των παραγωγών και του πρωτογενούς τομέα γενικότερα.

Οι πληροφορίες από τους γειτονικούς νομούς, υπογράμμισε, είναι πως θα έρθουν τρακτέρ από διάφορες περιοχές της Μαγνησίας, την Λάρισα, τον Τύρναβο, τα Φάρσαλα και περιοχές των Τρικάλων.

Στο νομό μας, πρόσθεσε, γίνονται συσκέψεις σε χωριά, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα. Σήμερα Τρίτη υπάρχει σύσκεψη στον Παλαμά και η οργανωτική προσπάθεια συνεχίζεται. Είναι βέβαιο σημείωσε, πως οι αγρότες του νομού μας θα σπεύσουν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά συμμετέχοντας δυναμικά στην κινητοποίηση που προβλέπει συγκέντρωση στον κόμβο στη 1 το μεσημέρι.

Σε ερώτησή μας για το αν υπάρχει προκαθορισμένος χρόνος παραμονής στο μπλόκο, ο κ. Τζέλλας απάντησε ότι το διάστημα παραμονής θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή και την διάθεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μπλόκο περισσότερων της μίας ημερών.

