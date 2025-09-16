Συνελήφθη, χθες (15-09-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές από σούπερ μάρκετ.

Ειδικότερα, λίγη ώρα νωρίτερα, ο δράστης εισήλθε ως πελάτης σε σούπερ μάρκετ και αφαίρεσε προϊόντα ατομικής υγιεινής, τα οποία απέκρυψε σε τσαντάκι που έφερε.

Ωστόσο, ο δράστης έγινε αντιληπτός, ο οποίος, στη συνέχεια, αφού απέρριψε στο έδαφος προϊόντα που είχε αφαιρέσει, τράπηκε σε φυγή, επιβιβαζόμενος σε όχημα.

Προστρέξαντες αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη, ενώ στο όχημά του βρέθηκαν προϊόντα ατομικής υγιεινής, τα οποία αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν σε υπεύθυνο του καταστήματος.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι, ο δράστης, κατά το χρονικό διάστημα από 5-07-2025 έως 4-08-2025 στη Λάρισα, προέβη σε -3- ακόμη περιπτώσεις κλοπής από -3- καταστήματα σούπερ μάρκετ, κατά τις οποίες αφαίρεσε διάφορα προϊόντα (περιποίησης κ.λπ.).

Ο συλληφθείς οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.