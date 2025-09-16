Σύσκεψη εργασίας πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή με Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους ΤΟΕΒ της Π.Ε Τρικάλων, παρόντων του Προϊσταμένου του τμήματος ΤΟΕΒ της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων Δημήτρη Κοντοβουνήσιου και της Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Τρικκαίων Σοφίας Αλεστά.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Στέφανος Ζάρας Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, ο Σωτήριος Τσιγάρας Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, ο Γεώργιος Καραλής Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεγάρχης-Καλονερίου, ο Γεώργιος Μπάμπας Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Καλονερίου, ο Κωνσταντίνος Καταραχιάς Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταξιαρχών, ο Αχιλλέας Νίκου Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιαρχών, ο Ευάγγελος Παλαντζάς Γραμματέας του ΤΟΕΒ Παλιομονάστηρου, ο Θωμάς Μπουτζιώλης Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιομονάστηρου, ο Κωνσταντίνος Βαβίτσας Ταμίας του ΤΟΕΒ Αγίων Αποστόλων και ο Κωνσταντίνος Ναστογιάννης Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυτουμά.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομαλή μετάβαση των παραπάνω ΤΟΕΒ προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ).