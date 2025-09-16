Μετά το πρώτο νικηφόρο τεστ μπροστά στον κόσμο μας, η ομάδα μας επιστρέφει ξανά στο Δημοτικό Κλειστό της οδού Κατσιμήδου!

Την προσεχή Πέμπτη στις 17:30, ο ΑΟΤ θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Καρδίτσας στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων, σε ένα ακόμη σημαντικό φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.

Ο ΑΟΤ και οι παίκτες του θέλουν ξανά τη φωνή και την ενέργειά σας από την κερκίδα, για να συνεχίσουν με δυνατά και σταθερά βήματα προς τη νέα αγωνιστική χρονιά.

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ Basketball vs. Αναγέννηση Καρδίτσας B.C.

Πέμπτη 18/9 – 17.30

Γενική Είσοδος: 5€ Τα εισιτήρια διαρκείας ισχύουν κανονικά.

Όλοι Κατσιμήδου – όλοι δίπλα στον ΑΟΤ!

Μαζί μπροστά!