Σε 19 διαβάσεις μπροστά από ισάριθμα σχολεία του Δήμου Τρικκαίων – στα Τρίκαλα και σε χωριά – υλοποιείται η συνεργασία με το Sate Roads project της Hellas Direct. Το διάστημα 15 με 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025, το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Hellas Direct παίρνει σάρκα και οστά, καθώς η εταιρεία προχωρά σε χρωματισμό διαβάσεων. Με τον τρόπο αυτόν, Δήμος Τρικκαίων και Hellas Direct ενισχύουν την προσπάθεια για ασφαλείς μετακινήσεις όλων και ειδικά των μαθητών/τριών.

Μετά την έγκριση της σχετικής δωρεάς από τη Δημοτική Επιτροπή, ακολούθησε η συνεργασία για τα σχολεία, στα οποία θα γίνει ο χρωματισμός των διαβάσεων, με βάση τις προδιαγραφές. Το συνεργείο του Sate Roads project ήδη βρίσκεται στα Τρίκαλα και, μαζί με συνεργεία του Δήμου Τρικκαίων, έχει ξεκινήσει τον χρωματισμό διαβάσεων (33ο Δημοτικό, 5ο Γυμνάσιο).

Συνολικά θα χρωματιστούν οι διαβάσεις στα εξής σχολεία:

3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

1ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

26ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

20ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Σωτήρας

Νηπιαγωγείο Φλαμουλίου

30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Δημοτικό Σχολείο Μεγάλων Καλυβίων

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοπύργου

Δημοτικό Σχολείο Ράξας

Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος

Όπως τονίζει η εταιρεία, το πρόγραμμα «τρέχει» από το 2017 αλλά από το 2022 μεγάλωσε και διευρύνθηκε. Έκτοτε δεν έχει σταματήσει να επεκτείνεται με νέες συνεργασίες. Όσο πιο ασφαλείς είναι οι δρόμοι, τόσο λιγότερα θα είναι και τα ατυχήματα. Κι ο στόχος του Safe Roads project της Hellas Direct είναι ένας: ασφαλείς μετακινήσεις για όλους.