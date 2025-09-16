Με τα μικρά παιδιά και τους εφήβους να κατανοούν από πρώτο χέρι τη σημασία σημάτων και κίνησης στην πόλη, ξεκίνησαν οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας για το 2025 από τον Δήμο Τρικκαίων.

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου – πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων, μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της πόλης (9ο Δημοτικό, Μουσικό Σχολείο) συναντήθηκαν στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και διασκέδασαν μαθαίνοντας – ή έμαθαν διασκεδάζοντας.Αρχικώς ενημερώθηκαν μέσω των φυλλαδίων για υποχρεώσεις των πεζών και των ποδηλατών. Ακολούθησε παιχνίδι σκάκι σε συνεργασία με τη Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων και η δράση ολοκληρώθηκε με περίπατο. Έναν διαφορετικό περίπατο όμως, που ξεκίνησε από την πλατεία Ρήγα Φεραίου και μέσω της διαδρομής στον ποταμό Ληθαίο και πεζοδρόμων της πόλης επέστρεψε στον ίδιο χώρο. Αλλά στο μεσοδιάστημα, τόσο ο διοικητής του τμήματος Τροχαίας της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων κ. Κων/νος Κωστακόπουλος, όσο και η προϊσταμένη της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας Τρικκαίων κ. Ευαγγελία Κοντογιάννη, ενημέρωναν τους μαθητές και τι μαθήτριες για τα όσα συναντά ένας πεζός: διάβαση, σήματα, ποδηλατόδρμος, δικαιώματα, υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα, προσωπικό της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων με φυλλάδια ενημέρωνε τους ποδηλάτες για την ορθή χρήση του πεζοδρόμου, όπου απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναβάθμιση σχολικών διαβάσεων του Δήμου Τρικκαίων, με χρωματισμό τους από το πρόγραμμα Safe Roads project της Hellas Direct. Βάσει της συνεργασίας, 19 διαβάσεις σχολικών μονάδων χρωματίζονται για ασφαλέστερες μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών.

Οι δράσεις της Εβδομάδας Κινητικότητας συνεχίζονται μέχρι και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων στον σύνδεσμο https://trikalacity.gr/event/eyropaiki-evdomada-kinitikotitas-2025/.