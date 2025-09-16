Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη έγινε η Υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 19..00 , από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τρίκκης –Γαρδικίου και Πύλης κ. κ. Χρυσοστόμου έμπροσθεν του Δημαρχείου της Πύλης παρουσία εκατοντάδων πιστών.

Την Τίμια Κάρα κόμισε από το Μοναστήρι του Αγίου Βησσαρίωνος ο Μοναχός π. Ιγνάτιος.

Ακολούθησε Αγιασμός και Αρτοκλασία στην Νέα Πλατεία της Πύλης που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης –Γαρδικίου και Πύλης κ. κ. Χρυσόστομος και στην συνέχεια έγινε η Λιτάνευση της Τίμιας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος σε μια μεγαλειώδη πομπή, προεξάρχοντος του Ποιμενάρχου Τρίκκης- Γαρδικίου και Πύλης κ. κ. Χρυσοστόμου που την πλαισίωνε πλήθους κόσμου στον κεντρικό δρόμο της Πύλης, η οποία κατευθύνθηκε προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης, όπου τελέστηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός.

Παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπληρωτής Δημάρχου κ.. Αθανάσιος Κωστάκης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Παν. Τσόλας, κ. Χαρά Καλιώρα, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά, οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Απόστολος Γουλιόπουλος, κ. Περικλής Μητρονάσιος, κ. Έφη Μπλαντζώνη και Δ/ντής του Κ. Υ. Πύλης κ. Ιωάννης Κουτσονάσιος, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Χρήστος Παπαδογιάννης ο Διοικητής του Α.Τ. Πύλης και ο Προϊστάμενος του Π.Κ. Πύλης κ. Γεώργιος Καραχάλιος.