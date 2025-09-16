Όπως γνωρίζετε η περιοχή των Μετεώρων – Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Το γεγονός αυτό ανοίγει τεράστιες προοπτικές για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, προϋποθέτει ωστόσο και μια σειρά υποχρεώσεων, προκειμένου το τόπος μας να φανεί αντάξιος της παγκόσμιας προβολής.

Η UNESCO γιορτάζει την 20η Σεπτεμβρίου την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμούτων Αποβλήτων και στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους Δήμους Μετεώρων και Πύλης διοργανώνει δράσεις σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Κοινότητα και τις Εθελοντικές Οργανώσεις της Περιοχής.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν καθαρισμό αστικών περιοχών των Δήμων Μετεώρων και Πύλης, από μαθητές και εθελοντές, σε μια προσπάθεια να μεταφέρουμε το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο άλλωστε είναι στοχευμένες και οι περισσότερες δράσεις του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα διοργανώνουμε ανοικτή δράση καθαρισμού της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμπάκας και της Κεντρικής Πλατείας της Πύλης την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Η δράση θα διεξαχθεί από τις 11.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. και οι διοργανωτές θα έχουν φροντίσει για τον εξοπλισμό προστασίας των μαθητών (γάντια, μάσκες, κάδους κλπ).

Θα θέλαμε λοιπόν να διαβιβάσετε στις εκπαιδευτικές μονάδες των Δήμων Μετεώρων και Πύλης το μήνυμα της συμμετοχής των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στη δράση, ώστε τα παιδιά με βιωματικό τρόπο να γνωρίσουν τους σκοπούς του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης, αλλά και να προσφέρουν στη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια θα μπορούν να έχουν οι μαθητές που κατέχουν τον τίτλο του Πρεσβευτή του Γεωπάρκου από προηγούμενες κοινές μας εκδηλώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην επίσημη ιστοσελίδα του Γεωπάρκου στη διεύθυνση https://www.meteorapyligeopark.gr/events/imera-katharismou-ton-apovliton/