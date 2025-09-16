Στη Σεβίλλη ταξίδεψαν εκπαιδευτικοί του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων για να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας μίας εβδομάδας (7-12 Ιουλίου 2025) στο πλαίσιο του διαπιστευμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1.

Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν “Positive Strategies for Inclusive Classrooms” και διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy στη Σεβίλλη.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε πρακτικά εργαλεία για να δημιουργούν ένα θετικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον τάξης, χρησιμοποιώντας το Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (PBIS). Το PBIS είναι ένα σύστημα τριών επιπέδων βασισμένο σε τεκμήρια που βοηθά τα σχολεία να δημιουργήσουν μια δομημένη προσέγγιση για τη συμπεριφορά και τη συμμετοχή των μαθητών.

Συγκεκριμένα, διερεύνησαν τις τεχνικές για να διαμορφώνουν ένα δομημένο και φιλόξενο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Επίπεδο 1), και, χρησιμοποώντας το σύστημα PBIS, να διατηρούν τους μαθητές αφοσιωμένους και συγκεντρωμένους στην εργασία τους. Επιπλέον, εκπαιδεύτηκαν στην εφαρμογή στοχευμένης υποστήριξης για μαθητές με συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες (Επίπεδο 2) και εξοικειώθηκαν με εξατομικευμένα σχέδια παρέμβασης για μαθητές που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη (Επίπεδο 3).

Οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση της τάξης τους με τρόπο θετικό και υποστηρικτικό,εφαρμόζοντας στρατηγικές για την ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών, τη μείωση των διαταραχών και την προώθηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας – όλα αυτά παράλληλα με την καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού και φροντίδας στην τάξη.

Στη ροή κινητικότητας συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Αγγέλη Βασιλική, Παπάντου Χριστίνα και Σιούλη Ειρήνη. Το σεμινάριο παρακολούθησαν επίσης εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες όπως Πολωνία, Ιταλία και Ουγγαρία.

Η ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2024-1-EL01-KA121-VET-000219422 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.