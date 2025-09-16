Για φθορά ξένης περιουσίας και διατάραξη οικιακής ειρήνης οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, σήμερα το μεσημέρι ένας 86 άντρας κάτοικος Αγριάς.

Η κόρη του κατηγορούμενου ενοικίαζε αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα στην ξαδέρφη της. Η ενοικιάστρια επισκεπτόταν συχνά το χώρο για τη φροντίδα ζώων και τη συγκομιδή ελιών. Στις 15/9, ο 86χρονος φέρεται να εισήλθε στο κτήμα σπάζοντας τις κλειδαριές και να προκαλώντας ζημιές σε μαρμάρινο τραπέζι αξίας 500€, σε καναπέ αξίας 200€, καθώς και σε ραφιέρα με γλάστρες και φυτά αξίας περίπου 60€. Η παθούσα ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του. Στο δίκυκλο του κατηγορούμενου βρέθηκε βαριοπούλα μέσα σε κουβά και αλλά εργαλεία.

Η καταγγέλουσα ανέφερε ότι προσωπικές διαφορές δεν υφίστανται με τον κατηγορούμενο, αλλά με την κόρη του, με την οποία ο πατέρας της βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για ζητήματα μεταβίβασης περιουσίας. Μάλιστα, είχε προηγηθεί απειλή εκ μέρους του κατηγορούμενου για παραβίαση κλειδαριών του αγροτεμαχίου.

Ο 86χρονος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι στο χώρο υπήρχε ξυλεία για τη σόμπα του, την οποία οι ενοικιαστές πέταξαν, και ότι τα καταστραφέντα αντικείμενα ήταν «ευτελούς αξίας». Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Να περάσει να τα πάρει ο Δήμος». Κατέληξε ότι οι καταγγελίες εναντίον του είναι ψευδείς.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και του επέβαλε συνολική ποινή έξι μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή, παρέχοντας δικαίωμα έφεσης.

Μετά το επεισόδιο, ο γιος του κατηγορούμενου φέρεται να απείλησε την αδελφή του, οδηγούμενος επίσης στη διαδικασία του αυτοφώρου. Η εκδίκαση της υπόθεσης ανεβλήθη για τις 24 Σεπτεμβρίου, ώστε να προσέλθει μάρτυρας.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι: να μην πλησιάσει την αδελφή του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων καθώς και να μην επικοινωνήσει μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, thenewspaper.gr