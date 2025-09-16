Με ιερή συγκίνηση και λαμπρότητα η Τοπική μας Εκκλησία υποδέχθηκε την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 την Τιμία Κάρα του Πολιούχου και Προστάτου μας.

Το απόγευμα, στην Κεντρική Πλατεία Πύλης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου και πλήθους πιστών, υπεδέχθη με κάθε εκκλησιαστική τάξη την Τιμία Κάρα του Αγίου. Ακολούθησε Ιερά Λιτανεία στους δρόμους της Πύλης και εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης.

Στην ομιλία του από την Κεντρική Πλατεία, ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Μεγάλη είναι η ευλογία να υποδεχόμαστε σήμερα την Κάρα του Πατρός μας, του Αγίου Βησσαρίωνος, εδώ στην Πύλη, όπου είδε το πρώτο φως της ζωής. Ο Άγιος δεν είναι απλώς ένας ιστορικός επίσκοπος, αλλά ο αληθινός Ποιμενάρχης που στέκει ακοίμητος φρουρός και πρεσβευτής μας στον ουρανό. Ελάτε όλοι, μικροί και μεγάλοι, να σκύψουμε ευλαβικά το γόνυ και να αντλήσουμε χάρη και δύναμη από την παρουσία του».

Το βράδυ της ιδίας ημέρας, ο Σεβασμιώτατος, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου και του λαού, υπεδέχθη την Τιμία Κάρα έμπροσθεν των προπυλαίων του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων. Ακολούθησε η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας.

Μετά το τέλος της Αγρυπνίας, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον λαό για την προσευχητική συμμετοχή και είπε:

«Η αποψινή βραδιά είναι πανηγύρι ουράνιο και γιορτή της καρδιάς μας. Ο Άγιος Βησσαρίων είναι ο Πατέρας μας, ο Ποιμενάρχης μας, ο οποίος συνεχίζει να μας διδάσκει με τη σιωπή του λειψάνου του και με τις πρεσβείες του. Είναι το καύχημα της Τρίκκης, το βλάστημα της Πύλης και η ζωντανή ελπίδα των Τρικάλων. Ας μείνουμε πιστοί στα χνάρια του και ας τον έχουμε οδηγό σε κάθε βήμα της ζωής μας».

Η συμμετοχή των πιστών και στις δύο υποδοχές υπήρξε ιδιαίτερα συγκινητική, μαρτυρώντας την αφοσίωση του λαού στον Προστάτη και Πολιούχο του.