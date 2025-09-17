Σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερβολικής ταχύτητας δείχνει ότι μπορεί να έχει ένα σύστημα καμερών που λειτουργεί εδώ και περίπου ένα χρόνο στη σήραγγα των Τεμπών επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα, και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το σύστημα τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία από την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», την εταιρεία διαχείρισης του τμήματος Μαλιακός-Κλειδί της ΠΑΘΕ, τον Αύγουστο του 2024 και μολονότι δεν επιφέρει βεβαίωση παραβάσεων, έχει συνδράμει στην άντληση πολύτιμων στοιχείων για τη συμπεριφορά των οδηγών εντός των σηράγγων.

Κάμερες, τοποθετημένες στην αρχή της σήραγγας T1 των 2 χλμ. και στο τέλος του μεγαλύτερου οδικού τούνελ στην Ελλάδα (T2), μήκους 6 χλμ., καταγράφουν την ακριβή ώρα εισόδου και εξόδου κάθε οχήματος και με βάση τον χρόνο διέλευσης υπολογίζουν τη μέση ταχύτητα. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία των 4Τροχών, συνολικά εποπτεύεται μια απόσταση 8,6 χλμ., καθώς συμπεριλαμβάνεται και το ανοιχτό τμήμα αυτοκινητόδρομου που μεσολαβεί.

Το εν λόγω σύστημα αίρει το βασικό μειονέκτημα της παραδοσιακής μεθόδου επιτήρησης με μόνο μία κάμερα στην είσοδο των σηράγγων. Με τη συμβατική πρακτική ελέγχου της ταχύτητας, όταν οι οδηγοί αντικρίσουν τη συσκευή επιβραδύνουν και στη συνέχεια βυθίζουν ξανά το πόδι τους στο γκάζι, κάτι το οποίο καθίσταται αδύνατο με τον μηχανισμό υπολογισμού της μέσης ταχύτητας.

Με υπερβολική ταχύτητα 7 στους 10 οδηγούς

Όπως αναφέρει στους 4Τροχούς ο Διευθυντής Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Δημήτρης Μανδαλώζης, «ο οδηγός, γνωρίζοντας ότι υπόκειται σε έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησης εντός της σήραγγας, προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητά του, μειώνοντας τις πιθανότητες να εμπλακεί σε ατύχημα».

Τα συλλεχθέντα στοιχεία δείχνουν ότι 7 στους 10 οδηγούς κινούνται με ταχύτητες άνω των 90 χλμ./ώρα, όταν το όριο ταχύτητας εντός της σήραγγας περιορίζεται σε 80 χλμ./ώρα.

Από τους παραβάτες, το 30% κινείται με ταχύτητες έως και 100 χλμ./ώρα, το 50% με 101-120 χλμ./ώρα, ενώ ένα 20% με ταχύτητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τα 120 χλμ./ώρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, η μέση ταχύτητα των οδηγών εντός της σήραγγας ανέρχεται σε 108 χλμ./ώρα, όταν στην αριστερή λωρίδα ξεπερνάει τα 125 χλμ./ώρα. Και αν η μέση ταχύτητα στη δεξιά λωρίδα είναι οριακά μικρότερη των 100 χλμ./ώρα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου επιλέγεται κυρίως από φορτηγά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 30% των χρηστών της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Ο κ. Μανδαλώζης εξηγεί ότι «η επιλογή και εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος προέκυψε από την εστίαση της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στο τρίπτυχο “ασφαλής, άνετη και αξιόπιστη μετακίνηση”, αλλά και τα πολλά παράπονα που δεχόμασταν από χρήστες του οδικού άξονα για την ασυνείδητη οδηγική συμπεριφορά πολλών χρηστών εντός των σηράγγων.

Παρόλο που η αρμοδιότητά μας είναι η τεχνική και όχι τροχαία αστυνόμευση του οδικού άξονα, διερευνήσαμε λύσεις για την αποτροπή τέτοιου είδους φαινομένων. Μετά από ενδελεχή έρευνα καταφύγαμε στο σύστημα υπολογισμού της μέσης ταχύτητας που είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα».

Τα στοιχεία καταδεικνύουν σωρεία παραβάσεων του ορίου ταχύτητας εντός της σήραγγας και επομένως έχουν αποσταλεί από την παραχωρησιούχο εταιρεία στους αρμόδιους φορείς ώστε να αποφασίσουν αν το συγκεκριμένο σύστημα αξιοποιηθεί από την Τροχαία. Τυχόν αρνητική γνωμοδότηση θα σηματοδοτήσει την απομάκρυνση του συστήματος εντός του Δεκεμβρίου και την παράδοσή του στην εταιρεία που το διέθεσε για πιλοτική λειτουργία.

«Είμαστε διαχειριστές της μεγαλύτερης σήραγγας στην Ελλάδα οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Χτυπάμε το καμπανάκι, επειδή οι οδηγοί δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να κινούνται εντός των σηράγγων. Προσομοιάζουν αυτό το κλειστό περιβάλλον με το “ανοιχτό” τμήμα του οδικού δικτύου. Ένα λάθος, όμως, εντός ενός τούνελ μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε ένα δυσάρεστο οδικό συμβάν που θα επιφέρει τεράστια ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς», καταλήγει ο κ. Δημήτρης Μανδαλώζης.

