Η υπόθεση με το ψεύτικο πορνογραφικό βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας ως “πρωταγωνιστή” έναν 11χρονο μαθητή από τη Λάρισα, συνεχίζει να συγκλονίζει. Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που στο επίκεντρο βρίσκεται η απολογία του 13χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη διακίνηση του υλικού.

Ο ανήλικος υποστήριξε πως ουδέποτε δημιούργησε ή είχε στην κατοχή του το επίμαχο βίντεο. Όπως εξήγησε, το υλικό έφτασε σε εκείνον μέσω ομαδικής συνομιλίας συμμαθητών και το θεώρησε αληθινό. «Αρχικά πίστεψα πως ήταν γνήσιο και ότι το παιδί όντως εμφανιζόταν σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.

Ο 13χρονος τόνισε ότι σοκαρίστηκε από αυτό που είδε και, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες, αποφάσισε να το προωθήσει στον ξάδερφο του 11χρονου, πιστεύοντας πως έπρεπε να ενημερωθεί. «Επειδή δεν μου φάνηκε σωστό να κυκλοφορεί ένα τέτοιο υλικό, το έστειλα στον ξάδερφό του και μετά τον κάλεσα λέγοντάς του: “τι είναι αυτά τα χαζά που κάνει;”», είπε, διευκρινίζοντας πως τότε αγνοούσε ότι το βίντεο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ούτε ο ίδιος ούτε τα υπόλοιπα μέλη της συνομιλίας γνώριζαν ότι πρόκειται για παραποιημένο περιεχόμενο. «Δεν σκέφτηκα να το διαγράψω αμέσως, το αντιμετωπίσαμε σαν μια ανοησία που μας προκάλεσε αστεϊσμό», ανέφερε, προσθέτοντας πως δεν είχε πρόθεση διάδοσης.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του 11χρονου κατέθεσε μήνυση ζητώντας τη δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Λάρισα, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες φορές που η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης εμπλέκεται σε τέτοιο περιστατικό.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν τα πρόσωπα που δημιούργησαν το βίντεο και διέσυραν τον ανήλικο, ανοίγοντας έναν ευρύτερο προβληματισμό για τους κινδύνους της τεχνολογίας όταν χρησιμοποιείται με κακόβουλο τρόπο.