Απίστευτο κι όμως αληθινό!!! Αντιμέτωποι με αρκούδα βρέθηκαν οδηγός & οι συνεπιβάτες ΙΧ, το βράδυ του Σαββάτου, σε αγροτική περιοχή της κτηματικής περιφέρειας Γόμφων, στην θέση “Ναϊπια”. Περιοχή πολύ κοντά στην Μουριά.

Συγκεκριμένα, οι τρεις επιβάτες του ΙΧ, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, μετέβαιναν στα Τρίκαλα, επιλέγοντας την διαδρομή, μέσω της Επαρχιακής Οδού Γόμφων – Μουριάς, όταν ξαφνικά από έτερο αγροτικό δρόμο πετάχτηκε μπροστά τους αρκούδα μεσαίου μεγέθους, η οποία έτρεχε μπροστά τους για τουλάχιστον 50 μέτρα, ώσπου χάθηκε μέσα στην άγρια βλάστηση των ρεμάτων και τις καλλιέργειες καλαμποκιού, της περιοχής, αφήνοντας άναυδους τους τρεις επιβάτες, που δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, ότι το συμβάν συνέβη στην πραγματικότητα.

Έως σήμερα έχουν καταγραφεί συμβάντα με συναντήσεις αγριογούρουνων, αλεπούδων, ασβών και πιο σπάνια λύκων, αλλά περιστατικό με εμφάνιση αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή, πρώτη φορά έχει καταγραφεί, απ’ ό,τι επιβεβαιώνουν κάτοικοι των δύο χωριών.