Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια στον ΝΕΟ 103,3 FM και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαρέδη ο σύζυγος της 48χρονης γυναίκας από τον Βόλο, η οποία στα μέσα Αυγούστου εξαφανίστηκε και λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε δίπλα σε έναν ρασοφόρο που συστήνεται ως «Χερουβείμ». Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, η γυναίκα του φέρεται να «χειροτονήθηκε» μοναχή, ωστόσο ο ίδιος κάνει λόγο για εξαπάτηση, παραπλάνηση και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή της.

«Ήταν πολύ δεμένη μαζί μου. Μου έκανε εντύπωση, αλλά με καθησύχασε λέγοντάς μου ότι μόνο εμένα αγάπησε στη ζωή της, κι εγώ εκείνη. Έμαθα ότι πήγαινε στις Σταγιάτες και τον έβρισκε. Της έλεγα, δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία όλοι αυτοί. Μου έλεγε για τον Χερουβείμ. Της απαντούσα ότι αυτός βρίζει. Πήγαινε εκεί για δύο χρόνια και την τύλιξαν, την πλάνεψαν. Ούτε μοναστήρι υπάρχει ούτε τίποτα. Κάποια σπίτια υπάρχουν που μαζεύονται. Είναι ακραίος, σαν παραθρησκευτική οργάνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η 48χρονη τού άφησε ένα μήνυμα, στο οποίο ανέφερε: «Πάω να αφοσιωθώ στον Θεό, μην ψάξετε να με βρείτε, δε θέλω». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «της άλλαξαν τα μυαλά», εκμεταλλευόμενοι τις προσωπικές της ανησυχίες και τους φόβους της. «Είδαν πού πονάει και πάτησαν εκεί πάνω. Μέσω κοινωνικών δικτύων την γνώρισαν. Από το Facebook και το TikTok τη γνώρισαν. Πιστεύω ότι ήταν σχέδιο. Ήξεραν όλα τα προσωπικά της, πάτησαν εκεί και την έκαναν ό,τι ήθελαν», κατήγγειλε.

Ο σύζυγος εκφράζει φόβους για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα της γυναίκας του, τονίζοντας ότι πάσχει από προβλήματα υγείας και έχει εγκαταλείψει τη φαρμακευτική της αγωγή, θεωρώντας την «του διαβόλου». «Κινδυνεύει η ζωή της», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα του μετέφεραν οι Αρχές, η Αστυνομία δεν μπορεί να παρέμβει, καθώς η γυναίκα είναι εν ζωή και φέρεται να βρίσκεται «με τη θέλησή της». Ο ίδιος, ωστόσο, επιμένει ότι η υπόθεση έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας παραθρησκευτικής απάτης, η οποία οδήγησε τη σύζυγό του σε μια βεβιασμένη και αντικανονική «χειροτονία» μοναχής, σε μόλις πέντε ημέρες, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη εκκλησιαστική διαδικασία.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του συζύγου ανοίγει νέα ερωτήματα για τη δράση του ρασοφόρου Χερουβείμ, τις πρακτικές που ακολουθούνται γύρω από το πρόσωπό του, αλλά και για το πώς ευάλωτοι πολίτες μπορεί να οδηγηθούν σε επικίνδυνες επιλογές μέσω της χειραγώγησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

