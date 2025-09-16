Με αισθήματα πνευματικής χαράς και συγκίνησης, η τοπική μας Εκκλησία πληροφορήθηκε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, η οποία, υπό την προεδρία της Αυτού Μακαριότητος, Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννου, συνήλθε σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Τιράνων και, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, προέβη στην εκλογή νέου Ποιμενάρχου για την ιστορική Ιερά Μητρόπολη Αργυροκάστρου.

Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε παμψηφεί τον μέχρι πρότινος Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αμαντίας κ. Ναθαναήλ, καταγόμενο εκ Τρικάλων, ο οποίος καλείται να συνεχίσει την ιερή παρακαταθήκη των προκατόχων του, ποιμαίνοντας τον πιστό λαό της Αργυροκάστρου με αγάπη, σύνεση και ανιδιοτελή διακονία.

Σύντομο βιογραφικό

Ο νέος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Στεργίου, γεννήθηκε στους Ταξιάρχες Τρικάλων το 1957.

Από την ηλικία των 17 ετών αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό, εισερχόμενος στη Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, όπου ανδρώθηκε πνευματικά, μαθήτευσε στην Αθωνιάδα Σχολή και εκάρη μοναχός το 1979, λαμβάνοντας το όνομα Ναθαναήλ.

Σπούδασε θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έλαβε τη χάρη της ιερωσύνης χειροτονηθείς διάκονος και αργότερα ιερομόναχος από τον Επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο.

Μεγάλο μέρος της ζωής του αφιέρωσε στην ιεραποστολή και την ανασυγκρότηση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων κ. Αναστασίου. Διακόνησε ως εφημέριος, ιεροκήρυκας και καθηγητής στην Εκκλησιαστική Σχολή Αργυροκάστρου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση γενεών νέων ανθρώπων στην πίστη και την αγάπη προς την Εκκλησία.

Το 2012 εξελέγη Επίσκοπος Αμαντίας και το 2016, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ανεδείχθη σε Μητροπολίτη, αναλαμβάνοντας παράλληλα τα καθήκοντα του Γενικού Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου. Η σεμνότητα, η πραότητα και η ακάματη εργατικότητά του του χάρισαν την αγάπη κλήρου και λαού, ενώ η πολύχρονη προσφορά του αποτελεί εγγύηση ότι η τοπική Εκκλησία του Αργυροκάστρου θα συνεχίσει να ακμάζει πνευματικά.

Η Ενθρόνιση

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου θα τελεστεί με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00, στον Καθεδρικό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στο Αργυρόκαστρο.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ θα παραβρεθεί στην τελετή της ενθρονίσεως. Λόγω όμως του μεγάλου γεγονότος των Εγκαινίων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου στα Τρίκαλα, όπου με τη συμμετοχή πλειάδος Αρχιερέων θα τελεστούν οι Ιερές Ακολουθίες, δεν θα μπορέσει να παραμείνει και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στην πρώτη Θεία Λειτουργία που θα τελέσει ο νέος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου.